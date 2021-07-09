Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Sotema

PM reage a assalto e atira contra suspeitos em Cariacica

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (8). Os dois baleados, um adolescente de 16 anos e um homem de 35 anos, foram detidos

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 07:56
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um policial militar reagiu a um assalto e atirou em dois suspeitos em Cariacica. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (8) no bairro Sotema. Os dois baleados, um adolescente de 16 anos e um homem de 35 anos, foram detidos.
De acordo com informações da reportagem da TV Gazeta, o soldado da Polícia Militar contou que estava indo para casa de moto quando viu dois bandidos também em uma moto roubando o celular de um homem que passava na rua. Ele disse que viu o momento em que o carona apontava uma arma para o homem e roubava o celular.
O policial contou que reduziu a velocidade da moto e, de repente, percebeu que os criminosos foram atrás dele. Na abordagem dos suspeitos, o soldado disse que o carona saiu da moto apontando uma arma. Neste momento, ele informou que também sacou a arma, deu voz de prisão, mas os bandidos começaram a atirar, situação em que o policial revidou.
Região onde PM reagiu a assalto em Cariacica
Região onde PM reagiu a assalto em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O soldado disse que se abrigou e viu que os homens fugiram. Posteriormente, a polícia descobriu que os dois suspeitos deram entrada baleados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória: um adolescente de 16 anos, que levou um tiro no braço, e um homem de 35 anos, que levou um tiro na barriga.
Depois de serem atendidos, os dois tiveram alta e foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

O QUE DIZ A PM

Por nota, a Polícia Militar falou sobre o ocorrido. Disse que o soldado acionou o Ciodes (190) e solicitou apoio de uma viatura após ter sofrido uma tentativa de latrocínio. Confira a nota:
"Segundo o policial, ele trafegava em sua motocicleta pelo bairro, quando presenciou a sua frente o momento em que dois indivíduos assaltaram um transeunte, tomando seu celular, e, em seguida, subiram em uma motocicleta e o fecharam na via, na intenção de assaltá-lo também. Neste momento o PM sacou sua arma, sendo que um dos criminosos também sacou e realizou um disparo, tendo ele revidado. Os indivíduos se evadiram no momento do fato. Posteriormente, a guarnição recebeu a informação de que os dois indivíduos, de 16 e 35 anos, envolvidos na ocorrência haviam dado entrada no hospital São Lucas, feridos por disparos de arma de fogo. A equipe seguiu para o hospital, onde constatou o fato. O adolescente recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia Regional, já o homem seguiu internado sob escolta. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito, de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas, corrupção de menores e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de pessoas, e foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá a sua internação ou não.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Veja Também

Mãe de aluna de 12 anos denuncia assédio sexual em escola de Vitória

Operação prende integrante de quadrilha que rouba relógios de luxo no ES

Vídeo: tiros e tensão no bairro Planalto Serrano, na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Cariacica Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados