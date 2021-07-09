PM reage a assalto e atira contra suspeitos em Cariacica

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um policial militar reagiu a um assalto e atirou em dois suspeitos em Cariacica . O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (8) no bairro Sotema. Os dois baleados, um adolescente de 16 anos e um homem de 35 anos, foram detidos.

De acordo com informações da reportagem da TV Gazeta, o soldado da Polícia Militar contou que estava indo para casa de moto quando viu dois bandidos também em uma moto roubando o celular de um homem que passava na rua. Ele disse que viu o momento em que o carona apontava uma arma para o homem e roubava o celular.

O policial contou que reduziu a velocidade da moto e, de repente, percebeu que os criminosos foram atrás dele. Na abordagem dos suspeitos, o soldado disse que o carona saiu da moto apontando uma arma. Neste momento, ele informou que também sacou a arma, deu voz de prisão, mas os bandidos começaram a atirar, situação em que o policial revidou.

Região onde PM reagiu a assalto em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O soldado disse que se abrigou e viu que os homens fugiram. Posteriormente, a polícia descobriu que os dois suspeitos deram entrada baleados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória: um adolescente de 16 anos, que levou um tiro no braço, e um homem de 35 anos, que levou um tiro na barriga.

Depois de serem atendidos, os dois tiveram alta e foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

O QUE DIZ A PM

Por nota, a Polícia Militar falou sobre o ocorrido. Disse que o soldado acionou o Ciodes (190) e solicitou apoio de uma viatura após ter sofrido uma tentativa de latrocínio. Confira a nota:

"Segundo o policial, ele trafegava em sua motocicleta pelo bairro, quando presenciou a sua frente o momento em que dois indivíduos assaltaram um transeunte, tomando seu celular, e, em seguida, subiram em uma motocicleta e o fecharam na via, na intenção de assaltá-lo também. Neste momento o PM sacou sua arma, sendo que um dos criminosos também sacou e realizou um disparo, tendo ele revidado. Os indivíduos se evadiram no momento do fato. Posteriormente, a guarnição recebeu a informação de que os dois indivíduos, de 16 e 35 anos, envolvidos na ocorrência haviam dado entrada no hospital São Lucas, feridos por disparos de arma de fogo. A equipe seguiu para o hospital, onde constatou o fato. O adolescente recebeu alta médica e foi encaminhado à Delegacia Regional, já o homem seguiu internado sob escolta. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil."

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o suspeito, de 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por roubo qualificado com concurso de pessoas, corrupção de menores e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. O adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado com concurso de pessoas, e foi apresentado ao Ministério Público, que decidirá a sua internação ou não.