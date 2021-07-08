Suspeitos são presos e um é baleado após assalto a ônibus em Fundão

Os detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Três criminosos invadiram um ônibus do transporte coletivo e roubaram pertences dos passageiros na manhã desta quinta-feira (8) em Fundão . Após o crime, o trio fugiu de carro, mas foi alcançado por policiais militares. Um dos suspeitos foi baleado e outros dois foram presos.

De acordo com a Polícia Militar , a equipe foi abordada por quatro homens dizendo que tinham sido assaltados no momento em que embarcavam para o trabalho. O crime ocorreu na região de Rio Preto. As vítimas relataram que três criminosos armados entraram no ônibus e anunciaram o assalto, roubando diversos objetos dos passageiros, como celulares, bolsas, carteiras, dinheiro, cartões e documentos.

Após o crime, os suspeitos fugiram em um veículo e foram localizados pelos militares na região da Praia da Kalifa. Segundo a PM, os dois suspeitos que estavam no carona do veículo foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Aracruz.

A polícia relatou ainda que durante a abordagem o motorista se abrigou atrás de uma árvore e fez menção de pegar algum objeto na altura da cintura. Nesse momento, os policiais atiraram e o indivíduo foi baleado, sendo socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz, onde está escoltado até receber alta médica.

Os militares revistaram o veículo e no porta-luvas foi localizada uma réplica de arma de fogo. Os produtos roubados não foram encontrados e o veículo tinha restrição de roubo.

Os militares revistaram o veículo e no porta-luvas foi localizada uma réplica de arma de fogo Crédito: PMES/ Divulgação

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos de 22 e 25 anos, conduzidos à Delegacia Regional de Aracruz, foram autuados em flagrante por roubo qualificado e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.