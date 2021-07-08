Adolescente de 14 anos é apreendido com submetralhadora em Linhares

Adolescente de 14 anos é apreendido com pistola e submetralhadora em Linhares Crédito: Polícia Militar

A guarnição iniciou um patrulhamento no bairro, após receber informações de que indivíduos estariam armados no local. Ao perceber a presença dos policiais, um homem e o adolescente saíram correndo. Na fuga, os suspeitos pularam diversos muros, cercas de arame farpado, passando pelo interior de residências e por uma área de mata.

O menor de 14 anos foi alcançado e abordado. Segundo a Polícia Militar, ele portava uma pistola calibre .765, dois carregadores e uma submetralhadora calibre .380, com carregador e capacidade para 30 munições. Ainda de acordo com a PM, as armas estavam municiadas e prontas para uso. Ele e o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares. O homem visto junto com o menor não foi localizado pelos policiais.

A Polícia Militar afirmou que as armas foram posteriormente testadas em local seguro, a seco (sem munição) e foi constatado que o armamento tem a capacidade de ofender a integridade física das pessoas.

De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo, o adolescente foi conduzido para a delegacia, as armas foram apreendidas e foi lavrado o Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

"Como é um caso em que a Justiça não considera como sendo de violência real, o adolescente, depois de todos os trâmites legais, foi reintegrado a família", explicou.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. Confira a nota na íntegra: