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Adolescente de 14 anos é apreendido com submetralhadora em Linhares

O menor foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado e foi reintegrado à família

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 11:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 jul 2021 às 11:07
Adolescente de 14 anos é apreendido com pistola e submetralhadora em Linhares Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 14 anos foi apreendido com uma pistola, uma submetralhadora e munições na tarde desta quarta-feira (7), no bairro Bebedouro, LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o menor afirmou que o material pertencia a um homem visto com ele pelos policiais.
A guarnição iniciou um patrulhamento no bairro, após receber informações de que indivíduos estariam armados no local. Ao perceber a presença dos policiais, um homem e o adolescente saíram correndo. Na fuga, os suspeitos pularam diversos muros, cercas de arame farpado, passando pelo interior de residências e por uma área de mata.
O menor de 14 anos foi alcançado e abordado. Segundo a Polícia Militar, ele portava uma pistola calibre .765, dois carregadores e uma submetralhadora calibre .380, com carregador e capacidade para 30 munições. Ainda de acordo com a PM, as armas estavam municiadas e prontas para uso. Ele e o material apreendido foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares. O homem visto junto com o menor não foi localizado pelos policiais.
A Polícia Militar afirmou que as armas foram posteriormente testadas em local seguro, a seco (sem munição) e foi constatado que o armamento tem a capacidade de ofender a integridade física das pessoas.
De acordo com o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabricio Lucindo, o adolescente foi conduzido para a delegacia, as armas foram apreendidas e foi lavrado o Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. 
"Como é um caso em que a Justiça não considera como sendo de violência real, o adolescente, depois de todos os trâmites legais, foi reintegrado a família", explicou.
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística. Confira a nota na íntegra:
O adolescente de 14 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística.

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