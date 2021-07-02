Linhares faz mutirão para vacinar pessoas a partir de 35 anos

Vacinação contra a Covid-19 em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

O município de Linhares vai iniciar a vacinação do público de 35 anos ou mais contra a Covid-19 . A imunização acontecerá em mais um mutirão realizado na cidade. A aplicação das doses será feita neste sábado (3), das 8h30 às 16h.

A vacinação será feita em quatro locais: nas Unidades de Saúde de Bebedouro e do bairro Planalto, e nos ginásios poliesportivos dos bairros Conceição e Interlagos II (ao lado da EMEF Maria da Penha Pazito).

Além do grupo de 35 anos ou mais, as gestantes também receberão a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Segundo a prefeitura, elas serão imunizadas com as vacinas da AstraZeneca ou Pfizer. “Este é o único grupo com direito de escolher entre um imunizante e outro”, informou.

Também será dado prosseguimento à imunização do público geral que têm de fechar o ciclo com a segunda dose da Coronavac, e para quem já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, no intervalo de 70 dias.