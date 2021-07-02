Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neste sábado (3)

Linhares faz mutirão para vacinar pessoas a partir de 35 anos

A imunização contra a Covid vai acontecer das 8h30 às 16h. De acordo com a prefeitura, a vacinação será realizada por meio de distribuição de senha

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 11:54

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

02 jul 2021 às 11:54
Linhares suspende vacinação do público geral acima de 40 anos
Vacinação contra a Covid-19 em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
O município de Linhares vai iniciar a vacinação do público de 35 anos ou mais contra a Covid-19. A imunização acontecerá em mais um mutirão realizado na cidade. A aplicação das doses será feita neste sábado (3), das 8h30 às 16h.
A vacinação será feita em quatro locais: nas Unidades de Saúde de Bebedouro e do bairro Planalto, e nos ginásios poliesportivos dos bairros Conceição e Interlagos II (ao lado da EMEF Maria da Penha Pazito).
Além do grupo de 35 anos ou mais, as gestantes também receberão a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Segundo a prefeitura, elas serão imunizadas com as vacinas da AstraZeneca ou Pfizer. “Este é o único grupo com direito de escolher entre um imunizante e outro”, informou.
Também será dado prosseguimento à imunização do público geral que têm de fechar o ciclo com a segunda dose da Coronavac, e para quem já tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca, no intervalo de 70 dias.
De acordo com a prefeitura, a vacinação será realizada por meio de distribuição de senha.

Veja Também

Prefeituras abrem vagas para vacinação; público de 35 anos está incluído

Sesa diz que recebeu autorização para adiantar 2ª dose da Astrazeneca

Prefeituras do ES bloqueiam CPF de quem marca vacina e não comparece

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados