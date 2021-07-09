Acidente entre ônibus, carro e moto deixa uma pessoa ferida em Vitória

Um acidente envolvendo um ônibus, um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Vitória, em Jucutuquara, Vitória. A ocorrência foi por volta das 18h30 desta sexta-feira (9), e o motociclista ficou ferido. Os motoristas do ônibus e do carro não tiveram ferimentos.
Segundo informações da TV Gazeta, o motociclista seguia na faixa do meio quando atingiu a traseira do carro. Após a colisão, o homem se desequilibrou e caiu perto de um ônibus, já na faixa da direita.
O motociclista ferido foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.