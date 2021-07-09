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Jucutuquara

Acidente entre ônibus, carro e moto deixa uma pessoa ferida em Vitória

O motociclista bateu na traseira de um carro e caiu perto de um coletivo. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jul 2021 às 19:33

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 19:33

Imagens da Avenida Vitória feitas de drone
Acidente aconteceu na Avenida Vitória Crédito: Luciney Araújo | Arquivo
Um acidente envolvendo um ônibus, um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida na Avenida Vitória, em Jucutuquara, Vitória. A ocorrência foi por volta das 18h30 desta sexta-feira (9), e o motociclista ficou ferido. Os motoristas do ônibus e do carro não tiveram ferimentos.
Segundo informações da TV Gazeta, o motociclista seguia na faixa do meio quando atingiu a traseira do carro. Após a colisão, o homem se desequilibrou e caiu perto de um ônibus, já na faixa da direita.
O motociclista ferido foi atendido por uma equipe do  Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.

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