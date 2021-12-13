Avião apresenta problemas após decolar e retorna ao Aeroporto de Vitória

Um problema com a aeronave que operava o voo 1385, da Gol, levou o piloto a retornar ao Aeroporto de Vitória , pouco depois de decolar, por volta das 19h55 deste domingo (12), com destino a Guarulhos, em São Paulo. Segundo a companhia aérea, 177 passageiros estavam a bordo do boeing 737-800.

O boeing 737-800 da GOL, prefixo PR-GUZ, precisou retornar logo após decolar do Aeroporto de Vitória neste domingo (12) Crédito: Reprodução/FlightAware

O retorno não programado do avião ao pátio chamou a atenção de moradores que residem no entorno do aeroporto. Eles relataram à reportagem que diversas viaturas, inclusive de resgate e incêndio, foram posicionadas na pista à espera da aeronave.

Demandada por A Gazeta, a Zurich Airport Brasil — responsável pelo Aeroporto de Vitória — confirmou, em nota, que uma aeronave da Gol que havia acabado de decolar informou à torre de controle que precisava retornar. Por procedimento padrão, a SCI (Seção Contra Incêndio) do aeroporto foi acionada e acompanhou o taxiamento da aeronave até o ponto de parada, que aconteceu sem nenhuma intercorrência.

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PERDA DE INFORMAÇÕES

Procurada pela reportagem, a Gol confirmou o incidente e explicou que a decolagem ocorreu às 19h55, mas precisou retornar para à base devido à perda de informações de altitude e velocidade da aeronave de prefixo PR-GUZ, o que impossibilitou o prosseguimento do voo. O pouso ocorreu normalmente de acordo com todos os procedimentos regulatórios necessários. O avião segue em Vitória para manutenção, segundo a companhia aérea.

Após o retorno ao solo, todos os 177 passageiros desembarcaram e receberam kit alimentação, segundo a empresa de aviação. Alguns clientes foram acomodados em hotel parceiro e outros solicitaram cancelamento com reembolso.

Voo 1385 foi realizado em outra aeronave pela empresa aérea e 124 passageiros embarcaram para Guarulhos Crédito: Reprodução/FlightRadar24

A Gol informou que um novo voo, com a mesma numeração, foi realizado em outra aeronave com 124 passageiros a bordo. Ele operou com atraso de 6h35 em relação ao horário original, sendo que a nova decolagem aconteceu às 2h20 com pouso em Guarulhos às 3h54 desta segunda-feira (13).