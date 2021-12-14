Vídeo: ônibus do Transcol pega fogo no Terminal de Carapina

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A Gazeta mostram a dimensão do incêndio. Mesmo com as chamas tomando conta do coletivo, o terminal continuou funcionando. Um ônibus do Sistema Transcol pegou fogo na manhã desta terça-feira (14), no Terminal de Carapina, na Serra . Imagens enviadas por leitores demostram a dimensão do incêndio. Mesmo com as chamas tomando conta do coletivo, o terminal continuou funcionando.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb) informou que o veículo pertence à empresa Satélite e o fogo ocorreu na área de estocagem do terminal, que fica longe da travessia de pedestres, não oferecendo risco aos usuários.

No momento do incêndio, não havia ninguém no ônibus e, segundo a Ceturb, o fogo teria sido provocado por uma pane elétrica. A companhia disse que vai solicitar à Satélite que peça uma perícia para determinar a real causa do ocorrido.

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COMBATE AO FOGO

O incêndio foi controlado, inicialmente, por agentes da Guarda Municipal da Serra, que utilizaram o sistema de hidrante do local. Por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe se deslocou ao terminal. A corporação ressaltou, às 10h20, que os militares concluíram e extinguiram o fogo posteriormente.

14/12 às 07h:36min, Planalto de Carapina/Serra – Incêndio em veículo. Está visualizando incêndio em um ônibus dentro do terminal de Carapina. Equipe em deslocamento. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) December 14, 2021