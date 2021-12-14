Após carta de coronéis, PM do ES faz trocas no alto comando

Quartel da PM Crédito: Carlos Alberto Silva

O corregedor-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) , coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça, foi exonerado do cargo. Além dele, outros três coronéis também tiveram alteração de suas funções, segundo boletim extraordinário da corporação publicado nesta segunda-feira (13) e no último dia 6.

Exoneração do corregedor da PMES Crédito: Boletim da PMES

“A Corregedoria é o órgão correicional, investigativo criminal e disciplinar, responsável pela coordenação, aplicação, padronização dos procedimentos administrativos e disciplinares, prevenção e fiscalização das atividades funcionais e da conduta profissional, dentro das normas, regulamentos e dos princípios constitucionais, visando ao aprimoramento da ética, dos valores, da disciplina e da hierarquia entre os integrantes da Corporação, bem como a administração e funcionamento do presídio militar”, diz o texto do decreto.

Vai agora ocupar o cargo de controlador da PM. Em seu lugar assume o coronel Sérgio Pereira Ferreira, que era o diretor de Tecnologia e Informação e Comunicação. Um nome que não estava entre os 15 que assinaram o documento.

OUTRAS MUDANÇAS NOS QUADROS DA PM

Nesta segunda-feira (13) também foi publicada a exoneração do coronel José Piccoli de Almeida do cargo de controlador. Com a mudança ele passará a ocupar a função de diretor de Tecnologia e Informação e Comunicação.

Na semana anterior, no dia 6, também em publicação extraordinária do Boletim Geral da PM, foram movidos de função outros dois coronéis que assinaram a carta enviada a Ramalho.

Um deles é o coronel Carlos Ney de Souza Pimenta, que atuava como comandante de Policiamento Ostensivo Especializado (CPOE) e foi enviado para o 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR).

Já o coronel Laurismar Tomazelli, que atuava no 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), foi destinado ao comando do Policiamento Ostensivo Especializado (CPOE). Na semana anterior a informação era de que “eles haviam solicitado a troca”.

Troca de coronéis Crédito: Boletim Geral da PMES

QUEM FORAM OS CORONÉIS QUE ASSINARAM A CARTA

Enviada ao secretário de segurança pública do Estado, Alexandre Ramalho, no dia 1º deste mês, a manifestação foi endossada pelos seguintes coronéis:

CEL QOCPM Alessandro Juffo Rodrigues - diretor de Administração de Frota

CEL QOCPM Alessandro Marin - diretor de Educação

CEL QOCPM Carlos Alberto Bariani Ribeiro - comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Carlos Ney de Souza Pimenta - comandante de Policiamento Ostensivo Especializado

CEL QOCPM Edmilson Batista Santos - diretor de Saúde

CEL QOCPM Evandro Teodoro de Oliveira - diretor do Ciodes Metropolitano

CEL QOCPM José Augusto Piccoli de Almeida - controlador da PMES

CEL QOCPM Laurismar Tomazelli - comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça - Corregedor

CEL QOCPM Marcelo Pinto Abreu - comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Marcio Eugênio Sartório - diretor de Finanças

CEL QOCPM Odilon José Pimentel - comandante de Policiamento Ostensivo Noroeste

CEL QOCPM Oscar Paterline Mendes - comandante de Policiamento Ostensivo Norte

CEL QOCPM Paulo Cesar Garcia Duarte - diretor de Logística

CEL QOCPM Robson Antonio Pratti - diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária

"É bom solicitar reajuste e ter outras demandas, mas é importante que reconheçam o que foi feito, porque se não se animar com o que foi feito, vai ficar eternamente insatisfeito", informou o governador.

Arquivos & Anexos Carta dos coronéis da PMES Documento enviado por 15 coronéis para o secretário de Segurança Pública do ES Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

OUTRO LADO

Por meio de nota, a PMES informou que "mudanças em diretorias e comandos operacionais fazem parte da rotina da Corporação e são atribuição do Comando-Geral, sempre baseadas na melhor gestão da instituição e no interesse público". Pontuou também que "as alterações não possuem relação com o fato citado (carta dos coronéis ao secretário de segurança pública do Estado), que já foi devidamente tratado com os coronéis internamente".