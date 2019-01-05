Coronel Barreto toma posse como comandante da PM

O coronel da Polícia Militar Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça toma posse na noite desta sexta-feira (04) como novo comandante-geral da corporação.
Escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB), ele assume a função que era do coronel Alexandre Ramalho. A cerimônia de passagem de comando acontece no Quartel do Comando Geral.
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EXPECTATIVA
O novo governo já anunciou que prepara um projeto para anistiar policiais militares que participaram do movimento grevista, em fevereiro de 2017.