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Governo Casagrande

Coronel Barreto toma posse como comandante da PM

Cerimônia ocorre na noite desta sexta-feira no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 21:41

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

04 jan 2019 às 21:41
Em cerimônia no Quartel da PM e com a presença do governador Renato Casagrande, coronel Barreto assume como comandante-geral da Polícia Militar Crédito: Vinícius Valfré
O coronel da Polícia Militar Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça toma posse na noite desta sexta-feira (04) como novo comandante-geral da corporação.
Escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB), ele assume a função que era do coronel Alexandre Ramalho. A cerimônia de passagem de comando acontece no Quartel do Comando Geral.
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EXPECTATIVA
O novo governo já anunciou que prepara um projeto para anistiar policiais militares que participaram do movimento grevista, em fevereiro de 2017.

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