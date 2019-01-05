Coronel Barreto toma posse como comandante da PM

Em cerimônia no Quartel da PM e com a presença do governador Renato Casagrande, coronel Barreto assume como comandante-geral da Polícia Militar Crédito: Vinícius Valfré

O coronel da Polícia Militar Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça toma posse na noite desta sexta-feira (04) como novo comandante-geral da corporação.

Escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB), ele assume a função que era do coronel Alexandre Ramalho. A cerimônia de passagem de comando acontece no Quartel do Comando Geral.

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