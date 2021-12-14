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Amordaçado

Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Cariacica

A PM foi acionada por volta das 19h, desta segunda (13), após moradores do bairro Alzira Ramos ouvirem disparos de tiros
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

14 dez 2021 às 11:24

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 11:24

Homem assassinado em bairro de Cariacica teve as mãos amarradas por cabo televisivo
Homem assassinado em bairro de Cariacica teve as mãos amarradas com cabo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem sem identificação foi encontrado morto, nesta segunda-feira (13), em uma estrada de chão do bairro Alzira Ramos, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teve as mãos amarradas com um cabo utilizado em aparelhos televisivos. 
A PM foi acionada por volta das 19h, após moradores do bairro ouvirem disparos de tiros. Assim que os militares chegaram ao local do crime, encontraram o homem já morto. Além de ter suas mãos amarradas, a vítima tinha um pano na boca. De acordo com a polícia, o ato indica que ele foi amordaçado antes de morrer.
Apesar de não contar com os documentos de identificação, a polícia estima que a vítima seja um jovem entre 18 e 25 anos.
Investigadores da Polícia Civil estiveram presentes no local e coletaram provas na estrada. Uma das hipóteses levantadas durante investigação é de que a vítima tenha sido rendida em outra região e levada ao bairro Alzira Ramos, onde foi executada.
A polícia buscou por testemunhas, porém os moradores disseram que não conhecem o homem e não viram como foi a ação dos criminosos.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

CRIME EM RETIRO SAUDOSO

Segundo informações da Polícia Militar, ainda em Cariacica, no bairro Retiro Saudoso, um morador da região acionou a corporação após ouvir disparos de armas de fogo. Em seguida, ainda de acordo com a PM, o morador percebeu que havia um indivíduo alvejado e caído na região. Uma guarnição foi ao local averiguar a situação e constatou óbito da vítima.
Em nota, a Polícia Militar informou que "ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime". De acordo com a corporação, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para realizar a investigação.

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