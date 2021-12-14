Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Cariacica

Homem assassinado em bairro de Cariacica teve as mãos amarradas com cabo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem sem identificação foi encontrado morto, nesta segunda-feira (13), em uma estrada de chão do bairro Alzira Ramos, em Cariacica . Segundo informações da Polícia Militar , a vítima teve as mãos amarradas com um cabo utilizado em aparelhos televisivos.

A PM foi acionada por volta das 19h, após moradores do bairro ouvirem disparos de tiros. Assim que os militares chegaram ao local do crime, encontraram o homem já morto. Além de ter suas mãos amarradas, a vítima tinha um pano na boca. De acordo com a polícia, o ato indica que ele foi amordaçado antes de morrer.

Apesar de não contar com os documentos de identificação, a polícia estima que a vítima seja um jovem entre 18 e 25 anos.

Investigadores da Polícia Civil estiveram presentes no local e coletaram provas na estrada. Uma das hipóteses levantadas durante investigação é de que a vítima tenha sido rendida em outra região e levada ao bairro Alzira Ramos, onde foi executada.

A polícia buscou por testemunhas, porém os moradores disseram que não conhecem o homem e não viram como foi a ação dos criminosos.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ). O corpo do homem foi encaminhado ao Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória.

Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

CRIME EM RETIRO SAUDOSO

Segundo informações da Polícia Militar, ainda em Cariacica, no bairro Retiro Saudoso, um morador da região acionou a corporação após ouvir disparos de armas de fogo. Em seguida, ainda de acordo com a PM, o morador percebeu que havia um indivíduo alvejado e caído na região. Uma guarnição foi ao local averiguar a situação e constatou óbito da vítima.