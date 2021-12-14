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Na frente dos filhos

Suspeito de esfaquear ex-mulher em Vitória é preso

Crime aconteceu no dia 6 de dezembro, em Santo Cristóvão, Vitória; segundo a Polícia Civil, homem foi preso nesta segunda-feira (13)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 dez 2021 às 12:25

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 12:25

Caroline Abreu, de 29 anos, está internada no hospital após ter sido esfaqueada pelo ex-marido em Vitória
Caroline Abreu, de 29 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O homem suspeito de esfaquear a ex-mulher, de 29 anos, em São Cristóvão, Vitória, foi preso nesta segunda-feira (13). A prisão foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14). A corporação informou que mais informações sobre o caso serão repassadas à tarde em uma entrevista coletiva.
A jovem Caroline Abreu, de 29 anos, foi esfaqueada na frente dos filhos pelo ex-marido no dia 6 de dezembro. Michael Ferreira da Silva invadiu a casa da mãe da vítima, Soraya Gomes Alves, e foi direto ao quarto de Caroline, onde ela dormia com as crianças. 
O homem jogou a mulher contra a parede e quebrou a janela. Depois, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou Caroline. 
Segundo apuração da TV Gazeta, após dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Caroline recebeu alta. A informação foi confirmada com uma tia dela.
Michael Ferreira da Silva, de 29 anos, está solto
Michael Ferreira da Silva Crédito: Reprodução | TV Gazeta

COM MEDO, MÃE FEZ BARRICADA EM CASA

De acordo com informações do G1 ES, com medo de Michael e temendo pela família, a mãe de Caroline chegou a montar uma barricada na porta da residência em Vitória.
"Eu botei um sofá e um armário, tudo na porta, porque fiquei com medo de dormir sozinha", disse Soraya. Ela também contou que foi ameaçada pelo homem. "Ele me falou 'sai de perto senão eu vou te matar. Se não matar agora, eu mato depois'", lembrou.

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