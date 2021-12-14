Suspeito de esfaquear ex-mulher em Vitória é preso

O homem suspeito de esfaquear a ex-mulher, de 29 anos, em São Cristóvão, Vitória, foi preso nesta segunda-feira (13). A prisão foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14). A corporação informou que mais informações sobre o caso serão repassadas à tarde em uma entrevista coletiva.
A jovem Caroline Abreu, de 29 anos, foi esfaqueada na frente dos filhos pelo ex-marido no dia 6 de dezembro. Michael Ferreira da Silva invadiu a casa da mãe da vítima, Soraya Gomes Alves, e foi direto ao quarto de Caroline, onde ela dormia com as crianças.
O homem jogou a mulher contra a parede e quebrou a janela. Depois, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou Caroline.
Segundo apuração da TV Gazeta, após dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Caroline recebeu alta. A informação foi confirmada com uma tia dela.
COM MEDO, MÃE FEZ BARRICADA EM CASA
De acordo com informações do G1 ES, com medo de Michael e temendo pela família, a mãe de Caroline chegou a montar uma barricada na porta da residência em Vitória.
"Eu botei um sofá e um armário, tudo na porta, porque fiquei com medo de dormir sozinha", disse Soraya. Ela também contou que foi ameaçada pelo homem. "Ele me falou 'sai de perto senão eu vou te matar. Se não matar agora, eu mato depois'", lembrou.