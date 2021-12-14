Suspeito de esfaquear ex-mulher em Vitória é preso

Caroline Abreu, de 29 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O homem suspeito de esfaquear a ex-mulher , de 29 anos, em São Cristóvão, Vitória , foi preso nesta segunda-feira (13). A prisão foi confirmada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14). A corporação informou que mais informações sobre o caso serão repassadas à tarde em uma entrevista coletiva.

A jovem Caroline Abreu, de 29 anos, foi esfaqueada na frente dos filhos pelo ex-marido no dia 6 de dezembro. Michael Ferreira da Silva invadiu a casa da mãe da vítima, Soraya Gomes Alves, e foi direto ao quarto de Caroline, onde ela dormia com as crianças.

O homem jogou a mulher contra a parede e quebrou a janela. Depois, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou Caroline.

Segundo apuração da TV Gazeta, após dias internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Caroline recebeu alta. A informação foi confirmada com uma tia dela.

Michael Ferreira da Silva Crédito: Reprodução | TV Gazeta

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