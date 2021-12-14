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Carro foi roubado

Motorista de aplicativo sofre sequestro-relâmpago em Cariacica

Vítima foi rendida por uma dupla, teve o carro roubado e foi deixada em uma área rural de Cariacica; o veículo foi encontrado e os suspeitos foram detidos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 dez 2021 às 08:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 08:39

Praça em frente à Igreja São João Batista em Cariacica-Sede: taxa de homicídios da cidade é a maior do ES
Motorista de aplicativo foi até uma praça em Cariacica Sede para pedir ajuda aos policiais Crédito: PMC/Divulgação
Um motorista, de 64 anos, que trabalha com transporte via aplicativo, foi assaltado e teve o carro roubado durante uma corrida em Cariacica nesta segunda-feira (13). O veículo, modelo Fiat Gran Siena, foi recuperado pela Polícia Militar horas depois do crime. Um jovem de 20 anos e um adolescente de 16 foram detidos.
Conforme o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Militar, o motorista acionou o Ciodes 190 por volta das 18h. Ele relatou aos policiais que os dois suspeitos pediram uma corrida e, ao entrar no carro, anunciaram o assalto. Eles fizeram com que a vítima dirigisse para uma área rural próxima ao bairro Cariacica Sede. Os suspeitos amarraram uma fita no pescoço da vítima, que fez com que ela desmaiasse e fugiram com o carro.
O motorista contou aos policiais que o veículo possuía rastreamento. Os agentes entraram em contato com a empresa, que, por volta das 19h30, conseguiu a localização do carro, que estava no bairro Vila Betânia, em Viana. A polícia foi até o local indicado e viu os dois suspeitos ao lado do veículo.
Eles tentaram fugir a pé, mas conseguiram ser alcançados pelos policiais. Com o jovem de 20 anos foi encontrado um celular, R$ 172 em espécie e a chave do carro roubado, enquanto com o adolescente havia quatro buchas de maconha, R$ 22 e um celular. 

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