Motorista de aplicativo sofre sequestro-relâmpago em Cariacica

Conforme o boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Militar, o motorista acionou o Ciodes 190 por volta das 18h. Ele relatou aos policiais que os dois suspeitos pediram uma corrida e, ao entrar no carro, anunciaram o assalto. Eles fizeram com que a vítima dirigisse para uma área rural próxima ao bairro Cariacica Sede. Os suspeitos amarraram uma fita no pescoço da vítima, que fez com que ela desmaiasse e fugiram com o carro.