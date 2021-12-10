Com medo, mãe de jovem esfaqueada monta barricada na porta de casa em Vitória

Caroline Abreu, de 29 anos, está internada no hospital após ter sido esfaqueada pelo ex-marido em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Quatro dias após ter sido esfaqueada na frente dos filhos pelo ex-marido em São Cristóvão, em Vitória , Caroline Abreu, de 29 anos, continua internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Enquanto a vítima se recupera no hospital, a mãe dela teme pela segurança da família, já que Michael Ferreira da Silva, o ex-marido da filha, está solto.

"Eu botei um sofá e um armário, tudo na porta, porque fiquei com medo de dormir sozinha", disse a manicure Soraya Gomes Alves, mãe de Caroline.

Ela também conta que foi ameaçada pelo homem. "Ele me falou 'sai de perto senão eu vou te matar. Se não matar agora, eu mato depois'", lembrou.

Na última segunda-feira (6), Michael invadiu a casa de Soraya por volta de 6h e foi direto no quarto onde Caroline dormia com os filhos. Ele jogou a ex-mulher contra a parede e quebrou a janela. Depois, pegou uma faca na cozinha e esfaqueou Caroline na frente da mãe e dos filhos.

Michael Ferreira da Silva, de 29 anos, está solto Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Caroline foi levada para o hospital, enquanto o ex-marido fugiu do local. No entanto, segundo Soraya, vizinhos relataram que, após o crime, Michael tem frequentado a casa de parentes no bairro São Cristóvão.

"Falaram que ele ficou na casa da mãe, depois na casa de um amigo dele", explicou Soraya. Em função do medo, a manicure pensa em sair do Espírito Santo levando a filha e os netos.

"Eu quero que ele seja preso, que ele cumpra a pena dele. Eu espero que ele não saia", contou.

O pesadelo de saber que o homem está solto começou antes do esfaqueamento. Michael já havia sido preso no dia 28 de novembro por agredir Caroline. Testemunhas disseram que ele chegou alcoolizado na casa da mãe, onde o casal morava com os filhos. Ele agrediu Caroline com socos e tesouradas na cabeça, além de cortar o cabelo dela.

O agressor foi solto no dia seguinte, na audiência de custódia. Mesmo sendo impedido de se aproximar por uma medida protetiva, Michael esfaqueou a ex dias depois.

Caroline segue internada na UTI. Ela levou 18 pontos no pescoço e 15 na testa, além de outros hematomas.

Apesar de respirar sem a ajuda de aparelhos, ela sente muitas dores e tem dificuldade para falar. Enquanto segue se recuperando fisicamente, a mãe sente falta dos três filhos, de 11, 8 e um 1 de idade. As crianças não podem visitá-la no hospital.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM).

"Especificamente em relação à ocorrência de tentativa de homicídio mediante o emprego de arma branca no bairro São Cristóvão, município de Vitória, foi registrada uma denúncia seguindo rigorosamente todos os protocolos de atendimento que foi imediatamente encaminhada para a delegacia responsável pelo caso", disse a instituição em nota.