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Envolvido em ataque

Preso suspeito de gerenciar tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos

Além dele, outros dois indivíduos foram presos. Uma metralhadora, drogas e munições foram apreendidas durante operação da Polícia Civil no bairro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2021 às 20:52

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 20:52

A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu três pessoas em flagrante e apreendeu armas e entorpecentes, durante uma operação no Morro dos Alagoanos, em Vitória, nesta quarta-feira (8). Um dos detidos é considerado o atual gerente do tráfico no bairro, suspeito de envolvimento em um homicídio cometido na região em outubro deste ano.
Segundo a polícia, após realizar um levantamento minucioso sobre o tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos e adjacências, nesta quarta-feira, uma equipe do Denarc foi ao local averiguar denúncias anônimas.
“A denúncia informava sobre armas e drogas armazenadas no bairro. Durante as diligências, os policiais visualizaram, do lado de fora de uma residência, um indivíduo ostentando uma arma longa, como se fizesse a segurança do local. A equipe cercou o imóvel e acabou prendendo este segurança e dois comparsas”, relatou o titular do 2º Denarc, delegado Eduardo Teixeira Coelho.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil realizou a prisão dos três suspeitos, um deles apontado como gerente do tráfico do Morro dos Alagoanos Crédito: Carlos Alberto Silva
Os detidos têm 22, 25 e 40 anos e estavam com uma metralhadora calibre 9 mm, carregadores, munições, entorpecentes, dinheiro e balanças de precisão. Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

SEGUNDO SUSPEITO DE ATAQUE É PRESO NO MORRO DOS ALAGOANOS

As investigações do Denarc são realizadas com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Segundo os levantamentos da polícia, o detido de 22 anos vinha atuando como gerente do tráfico no Morro do Alagoano e pode estar envolvido no ataque cometido no bairro no dia 8 de outubro deste ano, que resultou em uma pessoa morta e outra ferida.
Este é o segundo suspeito de participação no crime, preso pela Polícia Civil. Três dias depois do crime, um indivíduo de 35 anos foi preso, também pela equipe do Denarc, no mesmo bairro. O detido havia saído da prisão em maio, após cumprir pena por homicídio, roubo e porte de arma de fogo.
A PC informou que a investigação segue em andamento e destacou que qualquer pessoa pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.
*Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo

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