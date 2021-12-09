Preso suspeito de gerenciar tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos

A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), prendeu três pessoas em flagrante e apreendeu armas e entorpecentes, durante uma operação no Morro dos Alagoanos, em Vitória, nesta quarta-feira (8). Um dos detidos é considerado o atual gerente do tráfico no bairro, suspeito de envolvimento em um homicídio cometido na região em outubro deste ano.

Segundo a polícia, após realizar um levantamento minucioso sobre o tráfico de drogas no Morro dos Alagoanos e adjacências, nesta quarta-feira, uma equipe do Denarc foi ao local averiguar denúncias anônimas.

“A denúncia informava sobre armas e drogas armazenadas no bairro. Durante as diligências, os policiais visualizaram, do lado de fora de uma residência, um indivíduo ostentando uma arma longa, como se fizesse a segurança do local. A equipe cercou o imóvel e acabou prendendo este segurança e dois comparsas”, relatou o titular do 2º Denarc, delegado Eduardo Teixeira Coelho.

Polícia Civil realizou a prisão dos três suspeitos, um deles apontado como gerente do tráfico do Morro dos Alagoanos Crédito: Carlos Alberto Silva

Os detidos têm 22, 25 e 40 anos e estavam com uma metralhadora calibre 9 mm, carregadores, munições, entorpecentes, dinheiro e balanças de precisão. Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

SEGUNDO SUSPEITO DE ATAQUE É PRESO NO MORRO DOS ALAGOANOS

As investigações do Denarc são realizadas com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Segundo os levantamentos da polícia, o detido de 22 anos vinha atuando como gerente do tráfico no Morro do Alagoano e pode estar envolvido no ataque cometido no bairro no dia 8 de outubro deste ano, que resultou em uma pessoa morta e outra ferida.

A PC informou que a investigação segue em andamento e destacou que qualquer pessoa pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.