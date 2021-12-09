Áudio sobre greve da PM no ES é falso, dizem entidades policiais

É falso o conteúdo um áudio que viralizou nas redes sociais nesta semana, em que o autor garante uma paralisação das forças policiais no Espírito Santo nesta sexta-feira (10). A informação foi negada pelas entidades de classes que integram a Frente Unificada pela Valorização Salarial, em esclarecimento assinado pelas polícias Militar e Civil e pelo Corpo de Bombeiros.
No áudio, o autor — cuja identidade é desconhecida — afirma que as forças policiais capixabas passariam esta sexta-feira em frente ao Palácio Anchieta cobrando melhores salários, com todo o efetivo reunido, e que, por isso não haveria patrulhamento nas ruas e a população deveria permanecer em casa, a exemplo do ocorrido na greve da PM em fevereiro de 2017. “Tomem muito cuidado. Até a polícia prisional vai parar”, diz a voz na gravação.
Com a ampla divulgação do áudio, as entidades policiais decidiram se pronunciar, afirmando que a paralisação do funcionamento da segurança pública é falsa. Conforme documento emitido nesta quinta-feira (9) pelas entidades de classe ligadas às polícias, estão descartadas quaisquer mobilizações no sentido de greve por parte dos servidores da área. Confira publicação:
Apesar de as entidades afirmarem que é falsa a informação de greve, também destacaram que está marcado um ato por melhores salários, que deve ocorrer na manhã desta sexta-feira, em frente ao Palácio Anchieta. No entanto, o grupo reforçou que "não há qualquer mobilização no sentido de greve por parte dos servidores da área de segurança pública", prometendo agir na legalidade.
CORONÉIS TAMBÉM NEGAM PLANO DE GREVE
Em reportagem da jornalista Vilmara Fernandes, em A Gazeta, foram mencionadas cartas que circularam contendo insatisfação com a gestão da Corporação e cobrando mais diálogo com o governo do Estado. Em um novo documento, 15 dos 20 coronéis que fazem parte do alto comando da Polícia Militar negaram participação em um suposto plano que resultaria na paralisação das atividades dos militares no Estado, semelhante ao movimento grevista de 2017.
Sem mencionar o áudio que circula com ameaça de paralisação para esta sexta-feira, o comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, coronel Douglas Caus, negou nesta quarta-feira (8), em entrevista exclusiva à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, que parte da tropa esteja se organizando para uma nova greve. “A sociedade pode ficar tranquila. A tropa está trabalhando na máxima normalidade. Eu garanto que na PM não há indicativo de greve”.