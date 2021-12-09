Áudio sobre greve da PM no ES é falso, dizem entidades policiais

Com a ampla divulgação do áudio, as entidades policiais decidiram se pronunciar, afirmando que a paralisação do funcionamento da segurança pública é falsa. Conforme documento emitido nesta quinta-feira (9) pelas entidades de classe ligadas às polícias, estão descartadas quaisquer mobilizações no sentido de greve por parte dos servidores da área. Confira publicação:

Apesar de as entidades afirmarem que é falsa a informação de greve, também destacaram que está marcado um ato por melhores salários, que deve ocorrer na manhã desta sexta-feira, em frente ao Palácio Anchieta. No entanto, o grupo reforçou que "não há qualquer mobilização no sentido de greve por parte dos servidores da área de segurança pública", prometendo agir na legalidade.