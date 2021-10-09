Homem apontado como chefe do tráfico de bairro de Vitória é preso em hospital

O suspeito havia dado entrada utilizando nome falso no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Alagoano, em Vitória foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (9). De acordo com a corporação, ele foi encontrado no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra , após dar entrada utilizando um nome falso. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi baleado na sexta-feira (8) e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta sexta-feira. Os militares foram até o local do crime procurando levantar informações sobre a autoria e a motivação do crime e, durante as investigações, descobriram que um terceiro envolvido teria sido baleado, mas não tinha dado entrada em nenhum hospital da Capital.

Os policiais descobriram que o homem teria dado entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e foram até o local para averiguar. Lá, descobriram que tratava-se de um dos chefes do tráfico do bairro Alagoano. Segundo a polícia, ele teria dado nome falso e alegado ter sofrido uma tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - em Manguinhos, também na Serra.