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Morro do Alagoano

Homem apontado como chefe do tráfico de bairro de Vitória é preso em hospital

O suspeito havia dado entrada com nome falso no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, após ser baleado no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta sexta (8)

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:35

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 out 2021 às 16:35
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
O suspeito havia dado entrada utilizando nome falso no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Alagoano, em Vitória foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (9). De acordo com a corporação, ele foi encontrado no hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, após dar entrada utilizando um nome falso. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi baleado na sexta-feira (8) e contra ele havia um mandado de prisão em aberto.
De acordo com a Polícia Militar, houve uma tentativa de homicídio e um homicídio consumado no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta sexta-feira. Os militares foram até o local do crime procurando levantar informações sobre a autoria e a motivação do crime e, durante as investigações, descobriram que um terceiro envolvido teria sido baleado, mas não tinha dado entrada em nenhum hospital da Capital.
Os policiais descobriram que o homem teria dado entrada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, e foram até o local para averiguar. Lá, descobriram que tratava-se de um dos chefes do tráfico do bairro Alagoano. Segundo a polícia, ele teria dado nome falso e alegado ter sofrido uma tentativa de latrocínio - roubo seguido de morte - em Manguinhos, também na Serra.
O suspeito foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde foi identificado e foi cumprido o mandado de prisão. Ele permanecerá no hospital sob escolta policial até que receba alta médica.

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