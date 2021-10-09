Gerente do tráfico do Morro do Macaco é preso em Jardim Camburi

Lucas Rodrigues, o Madruga, foi preso pela PM em Jardim Camburi Crédito: Divulgação

Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (8) Lucas Rodrigues, conhecido como Madruga, que atuava como gerente do tráfico de drogas no Morro do Macaco, em Vitória . Ele foi preso em frente a um shopping em Jardim Camburi , na Capital.

No momento da abordagem policial, Lucas chegou a apresentar um documento falso, com outro sobrenome. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto.

O Departamento de Inteligência da Polícia Militar já estava monitorando os passos de Lucas. Por volta das 18h30, militares da Força Tática da PM foram acionados para abordar um Hiunday HB20 branco em frente a um shopping em Jardim Camburi, onde o gerente do tráfico do Morro do Macaco estaria.

Quando a PM chegou ao local, Lucas apresentou um documento falso, que tinha um outro sobrenome: Santos Souza. Ele estava com a namorada, que foi questionada pelos militares sobre informações pessoais do rapaz. Ao confirmar que se tratava de Madruga, que tinha mandados de prisão em aberto, a Polícia Militar o levou para a Delegacia Regional de Vitória, de onde ele foi encaminhado ao presídio.

LIGAÇÃO COM O PCV

Segundo o serviço de inteligência da PM, era Lucas, ou Madruga, quem fazia a movimentação financeira do tráfico na região, comandada pelos Irmãos Vera. Ele era o homem de confiança deles.