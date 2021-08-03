MPES denuncia membros da facção PCV por lavagem de dinheiro

Pelo menos 20 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por integrarem o núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). A denúncia aconteceu na semana passada, após conclusão de análise de um número extenso de provas, e contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
De acordo com o MPES, as investigações revelaram que os denunciados, pertencentes ao núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa, lidam com volumes expressivos de dinheiro. Tudo foi confirmado através de análise de dados bancários e arquivos de informática, com manejo de dinheiro em espécie, e comprovado por uma foto obtida durante a apuração.
As investigações foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco), na “Operação Capital”, voltada a apurar crimes praticados por núcleo patrimonial da organização criminosa.
Os crimes investigados incluem: integrar organização criminosa voltada a lavagem de capitais, ocultação e dissimulação da origem de bens e valores provenientes de outras infrações penais, com imputações formalizadas em desfavor de todos os denunciados.