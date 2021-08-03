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Operação Capital

MPES denuncia membros da facção PCV por lavagem de dinheiro

Investigações revelaram que os 20 denunciados, pertencentes ao núcleo de lavagem de dinheiro do PCV, lidam com volumes expressivos de dinheiro

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2021 às 14:59
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou integrantes de facção Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos 20 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) por integrarem o núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV). A denúncia aconteceu na semana passada, após conclusão de análise de um número extenso de provas, e contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
De acordo com o MPES, as investigações revelaram que os denunciados, pertencentes ao núcleo de lavagem de dinheiro da organização criminosa, lidam com volumes expressivos de dinheiro. Tudo foi confirmado através de análise de dados bancários e arquivos de informática, com manejo de dinheiro em espécie, e comprovado por uma foto obtida durante a apuração.
As investigações foram realizadas pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas (Draco), na “Operação Capital”, voltada a apurar crimes praticados por núcleo patrimonial da organização criminosa. 

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Os crimes investigados incluem: integrar organização criminosa voltada a lavagem de capitais, ocultação e dissimulação da origem de bens e valores provenientes de outras infrações penais, com imputações formalizadas em desfavor de todos os denunciados.

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