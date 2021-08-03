Delegado diz que mulher sofreu "intensa tortura" em crime de Guarapari

O delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, disse que as vítimas foram brutalmente torturadas Crédito: Reprodução/PCES

Malini, que é titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Guarapari , explicou que os suspeitos desferiram coronhadas nas vítimas, além de usar fios de energia para amarrá-los e até enforcá-los. De acordo com o delegado, os suspeitos também colocaram pedras dentro de meias para bater nas vítimas.

"Eles pegaram a vítima, o companheiro dela e um terceiro morador. Foram levados para a quitinete e foram gravemente torturados. As vítimas relatam que levaram coronhadas, foram enforcadas, amarradas com fios, sufocadas, até o ponto de eles colocarem pedras dentro de uma meia e baterem nas vítimas. A gente pode ver que as vítimas estavam bem machucadas" Delegado Franco Malini - Titular da DHPP de Guarapari

Na manhã desta segunda-feira, os investigadores estiveram no local do crime. "Nós vimos o sangue na casa e acionamos a perícia, que esteve no local. Havia muito sangue na entrada da casa, onde ela foi baleada, e dentro da quitinete onde eles foram torturados. Tudo leva a crer que foi uma intensa tortura a qual eles foram submetidos", afirmou Malini.

Segundo o delegado, os três criminosos são conhecidos da polícia, estavam presos por tráfico de drogas, mas foram soltos há poucos meses.

"MATARAM A VÍTIMA POR ALGO QUE ELA NÃO FEZ", AFIRMA DELEGADO

O delegado narrou que, horas antes do crime, no início da noite de domingo (1º), policiais militares realizaram uma apreensão de drogas no bairro Santa Mônica. O entorpecente foi encontrado em uma quitinete e entregue na Delegacia Regional de Guarapari.

Um dos criminosos viu uma das moradora das quitinetes conversando com os policiais e desconfiou que ela tivesse furtado as drogas ou mostrado a localização para os militares. Essa seria a motivação do crime, segundo o delegado.

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"Uma senhora que morava em outra quitinete conversou com policiais. Traficantes desconfiaram e foram atrás dela. Mataram a vítima por algo que ela não fez. Desconfiaram que ela ela pudesse ter furtado as drogas ou mostrado aos agentes onde elas estavam escondidas, e eles quiseram imputar o prejuízo a essa mulher, que foi torturada e no final foi morta de forma covarde por esses traficantes", contou.

"ESSE GRUPO É AGRESSIVO"

Franco Malini relatou que o grupo criminoso do qual os suspeitos presos fazem parte são conhecidos pela agressividade e covardia nos crimes que cometem. O delegado ressaltou que os integrantes são inconsequentes e procuram a todo o tempo "mostrar que mandam" no bairro Santa Mônica.

"Esse grupo é muito conhecido por ter essa postura de inconsequência, de querer mandar no bairro. Mataram a vítima por uma coisa que ela não fez, foi um trabalho legítimo da Polícia Militar que apreendeu as drogas que estavam naquele local e eles queriam imputar o prejuízo a essa mulher. Ela foi torturada, seu companheiro foi torturado, sua vizinha, a sua filha estava no local, sua neta estava no local e, no final, ela foi morta de forma covarde pelos traficantes. Esse grupo é conhecido por sua agressividade, são muitos homicídios que a gente já apurou ali de forma covarde que eles cometem", finalizou.