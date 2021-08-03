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Bairro Santa Mônica

Delegado diz que mulher sofreu "intensa tortura" em crime de Guarapari

Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, falou que a mulher e o companheiro sofreram golpes de coronhadas e que os traficantes colocaram pedras dentro de meias para bater nas vítimas

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 23:16

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 ago 2021 às 23:16
O delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, disse que as vítimas foram brutalmente torturadas
O delegado Franco Malini, titular da DHPP de Guarapari, disse que as vítimas foram brutalmente torturadas Crédito: Reprodução/PCES
Dois homens, de 20 e 21 anos, suspeito de serem autores do assassinato a uma mulher de 52 anos no bairro Santa Mônica, em Guarapari, foram presos em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (2). De acordo com as investigações, outro homem de 20 anos também participou participado do homicídio. Ele já foi identificado pela polícia, mas não foi localizado. O crime aconteceu na noite de domingo e, segundo o delegado Franco Malini, a vítima, assim como seu companheiro e uma vizinha, sofreram "intensa tortura".
Malini, que é titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, explicou que os suspeitos desferiram coronhadas nas vítimas, além de usar fios de energia para amarrá-los e até enforcá-los. De acordo com o delegado, os suspeitos também colocaram pedras dentro de meias para bater nas vítimas.
"Eles pegaram a vítima, o companheiro dela e um terceiro morador. Foram levados para a quitinete e foram gravemente torturados. As vítimas relatam que levaram coronhadas, foram enforcadas, amarradas com fios, sufocadas, até o ponto de eles colocarem pedras dentro de uma meia e baterem nas vítimas. A gente pode ver que as vítimas estavam bem machucadas"
Delegado Franco Malini - Titular da DHPP de Guarapari
Na manhã desta segunda-feira, os investigadores estiveram no local do crime. "Nós vimos o sangue na casa e acionamos a perícia, que esteve no local. Havia muito sangue na entrada da casa, onde ela foi baleada, e dentro da quitinete onde eles foram torturados. Tudo leva a crer que foi uma intensa tortura a qual eles foram submetidos", afirmou Malini.
Segundo o delegado, os três criminosos são conhecidos da polícia, estavam presos por tráfico de drogas, mas foram soltos há poucos meses.

"MATARAM A VÍTIMA POR ALGO QUE ELA NÃO FEZ", AFIRMA DELEGADO

O delegado narrou que, horas antes do crime, no início da noite de domingo (1º), policiais militares realizaram uma apreensão de drogas no bairro Santa Mônica. O entorpecente foi encontrado em uma quitinete e entregue na Delegacia Regional de Guarapari.
Um dos criminosos viu uma das moradora das quitinetes conversando com os policiais e desconfiou que ela tivesse furtado as drogas ou mostrado a localização para os militares. Essa seria a motivação do crime, segundo o delegado.
"Uma senhora que morava em outra quitinete conversou com policiais. Traficantes desconfiaram e foram atrás dela. Mataram a vítima por algo que ela não fez. Desconfiaram que ela ela pudesse ter furtado as drogas ou mostrado aos agentes onde elas estavam escondidas, e eles quiseram imputar o prejuízo a essa mulher, que foi torturada e no final foi morta de forma covarde por esses traficantes", contou.

"ESSE GRUPO É AGRESSIVO"

Franco Malini relatou que o grupo criminoso do qual os suspeitos presos fazem parte são conhecidos pela agressividade e covardia nos crimes que cometem. O delegado ressaltou que os integrantes são inconsequentes e procuram a todo o tempo "mostrar que mandam" no bairro Santa Mônica.
"Esse grupo é muito conhecido por ter essa postura de inconsequência, de querer mandar no bairro. Mataram a vítima por uma coisa que ela não fez, foi um trabalho legítimo da Polícia Militar que apreendeu as drogas que estavam naquele local e eles queriam imputar o prejuízo a essa mulher. Ela foi torturada, seu companheiro foi torturado, sua vizinha, a sua filha estava no local, sua neta estava no local e, no final, ela foi morta de forma covarde pelos traficantes. Esse grupo é conhecido por sua agressividade, são muitos homicídios que a gente já apurou ali de forma covarde que eles cometem", finalizou.
Os suspeitos foram presos no bairro Santa Mônica, em Guarapari e encaminhados à delegacia, onde foram autuados por homicídio qualificado, lesão corporal, tortura e associação criminosa. Os detidos serão encaminhados ao sistema prisional. O caso continua sob investigação e informações sobre o paradeiro do terceiro suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

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