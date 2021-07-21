Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Armistício

Facção do ES tem cartilha com regras de conduta para criminosos

Para fazer parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV), é preciso seguir uma cartilha com 31 regras de conduta. Documento foi descoberto durante investigação do Ministério Publico Estadual

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:37

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:37
Cartilha do PCV
Cartilha do PCV: criminosos seguiam código de conduta da facção Crédito: Ministério Público/Divulgação
Respeitar a hierarquia, não faltar às reuniões do grupo e até pagar por proteção. Para fazer parte do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção criminosa que atua no Estado, é preciso seguir uma cartilha com 31 regras de conduta. 
A cartilha está entre os documentos levantados pelo Ministério Público sobre a organização criminosa. Apesar de ter nascido no Bairro da Penha, em Vitória, a facção possui ramificações em todas as cidades da região metropolitana e também no interior do Estado, como Aracruz. 
As investigações sobre a facção levaram o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) a realizar, na manhã da última segunda-feira (19), a Operação Armistício, com o objetivo de cumprir 37 mandados de prisão, sendo nove deles contra advogados.

ORGANIZAÇÃO

No item 1 da cartilha de conduta do PCV, está a definição do grupo. "Somos uma organização criminosa e pregamos a paz, justiça e liberdade e união. Fazemos parte de um movimento carcerário diferente, onde um irmão jamais deixará outro irmão sobre o peso da mão do opressor", diz o documento. 
Já no item 5 da cartilha, há um alerta sobre o que pode acontecer com quem mata sem a permissão do grupo. "O comando prega a paz e toda a morte sem a ciência do comando, seja irmão ou companheiro, será cobrado severamente". 

PAGAMENTO POR PROTEÇÃO

Além de responsabilizações e submissão ao que prega a cartilha, o conjunto de regras também pontua valores de matrículas e mensalidades que devem ser pagos à facção para fazer parte dela.   
Para se "matricular",  o valor cobrado era de R$ 50. Já para ter a comunidade "cadastrada" no PCV, o valor de referência era de R$ 500. Em troca, teria o que é chamado no documento de "proteção", mas nada mais é que apoio de criminosos armados para enfrentamento contra grupos rivais. 
No código de conduta, há no item 18 o dever de respeitar moradores e a não aceitação de ladrões na comunidade, os quais seriam punidos com violência, mas não mortos.  A cartilha também normatiza que o integrante do PCV deve comparecer às reuniões quando marcadas, inclusive sugerindo advertências caso houver falta. 
No documento, porém, não é citado nada em relação aos valores de divisão de lucros ou como funciona o tráfico de drogas e armas. O foco é o comportamento dos indivíduos que estão na base da facção e a necessidade de manter-se a hierarquia intacta, como fica explicado no item 26: "A hierarquia do comando deve ser seguida a risca". 

Veja Também

Disputa por liderança de facção leva terror a bairros de Vitória

Com mais uma condenação, líder de facção no ES já tem 128 anos de pena

MENSAGENS

O documento demonstra ainda que a hierarquia era mantida inclusive na execução de crimes, uma vez que partiam de dentro dos presídio as ordens e permissões para agir. A comunicação entre as lideranças do PCV que estão presas e os responsáveis pelo gerenciamento do grupo acontecia, em sua maioria, por intermédio de advogados, de acordo com denúncia do Ministério Público. 
Segundo o Ministério Público, a comunicação ocorria por bilhetes escritos à mão, bloco de notas no celular, mensagens de áudio e até videochamadas com o celular do advogado.
Os recados eram chamados pela organização criminosa de "catuques". No conteúdo dessas mensagens, estavam ordem ou permissão para assassinatos e queima de ônibus, como também a contabilidades do tráfico de drogas e armas.
Em um desses levantamentos, há uma chamada de vídeo entre Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, 29 anos, atualmente o único líder do PCV ainda em liberdade, e Carlos Alberto Furtado, o Beto, um dos comandantes do PCV que está preso. O aparelho usado para a videoconferência seria da advogada Chayene Evelyn Carvalho Moraes, segundo as apurações do Ministério Público.
Na manhã de segunda-feira (19), cinco membros presos da facção criminosa PCV foram transferidos do sistema prisional capixaba para um presídio federal. São eles:
  • João de Andrade, vulgo Joãozinho da 12;
  • Carlos Alberto Furtado da Silva, vulgo Beto;
  • Geovane de Andrade Bento, vulgo Vaninho;
  • Geovanio de Souza, vulgo Bob Esponja ou Cara de Queijo;
  • Pablo Bernardes, vulgo Geléia.

Veja Também

Advogado alvo de operação do Ministério Público continua foragido

Advogado foge pela janela para escapar de prisão durante operação do MP

Advogados faziam até chamadas de vídeo entre criminosos, diz MP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo MPES Segurança Pública tráfico de drogas Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque
Imagem de destaque
Por que o aeroporto de Singapura é considerado o melhor do mundo
Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados