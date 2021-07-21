Advogado alvo de operação do Ministério Público continua foragido

Movimentação em frente ao Ministério Público Estadual na Prainha em Vila Velha na segunda-feira (19) Crédito: Rodrigo Gavini

O objetivo era o cumprimento de 37 mandados de prisão, sendo que nove deles eram contra advogados, sob a acusação de participarem de uma organização criminosa que atua em todo o Estado. Oito mandados foram cumpridos na segunda-feira. A facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) é responsável por crimes que vão desde o tráfico de drogas e armas até homicídios e queima de ônibus.

Segundo levantamentos do Ministério Público , os advogados eram a ponte entre as lideranças presas e criminosos procurados, dando voz de comando aos demais integrantes do grupo fora das penitenciárias. Mais que movimentar drogas, a engrenagem criminosa também movimenta muito dinheiro, tendo diversas ramificações por todo o território capixaba.

Para o Ministério Público , com "a facilidade do acesso de Lucas na unidade prisional, em decorrência da profissão que exerce como operador do Direito, ele auxilia diretamente seus clientes com o envio de informações e recados, por diferentes meios, ao líder Fernando Marujo". Marujo é Fernando Pimenta, braço forte de Beto, que está foragido, sendo procurado inclusive pelas forças de segurança do Rio de Janeiro.

CATUQUES

O leva e traz de recados era feito por meio de bilhetes escritos à mão, bloco de notas no celular, mensagens de áudio e até videochamadas com o celular próprio de advogados

Os recados eram chamados pela organização criminosa de "catuques". No conteúdo dessas mensagens estavam desde ordem ou permissão para assassinatos e queima de ônibus até contabilidades do tráfico de drogas e armas.

No caso do advogado Lucas Depolo, um dos "catuques" interceptado pelas investigações faz referência à "acerto de contas" de um indivíduo que estaria adulterando drogas da boca de fumo da facção, além de mencionar um homicídio cometido por alguns dos associados do PCV.

NÃO LOCALIZADO

Durante a operação, o advogado Lucas Depolo não foi localizado no endereço que constava no mandado de prisão e também não se apresentou até a tarde desta terça-feira (20).

Além de ser investigado pelo crime de organização criminosa, o advogado já responde em liberdade a dois processos de homicídios. Inclusive, em dois deles ele responde com Giovani Otacílio, o Paraíba, que está na lista dos transferidos para presídios federais.

O Gaeco investiga nove advogados. Foram presos durante a operação: Márcia Borlini Marim Sanches, Lina Demoner Medani Tristão, Chayene Evelyn Carvalho de Moraes, Emanuella Carlette Sobreira, Paloma Maroto Gasiglia e Thelma Barcellos Bernardes.

Durante à tarde, se entregaram no Ministério Público: Joyce da Silva Boroto e Alzemir Rosa Miranda . Somente Lucas Depolo Muniz está foragido.

Os mandados são de prisão preventiva, porém, com Regime Disciplinar Diferenciado, ou seja, os advogados cumprirão em prisão domiciliar, sendo monitorados por tornozeleira eletrônica.

VANTAGENS

Sobre as vantagens que advogados recebiam em troca de realizarem os "catuques", o Ministério Público informou que ainda não tem registro de negociações de valores. No entanto, é certo que o pagamento não surgia apenas dos clientes, mas sim da facção como um todo, uma vez que o vai e vem de recados mantinha a engrenagem do tráfico de drogas funcionando, assim como os lucros e crimes provenientes deles.