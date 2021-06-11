Luan e Marujo estão sendo procurados pela polícia no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

Na lista dos bandidos mais procurados do Espírito Santo e apontado pela Polícia Civil capixaba como chefe e voz de comando da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) , Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, 29 anos, agora também é procurado pelas tropas policiais do Estado do Rio de Janeiro.

Imagens com o rosto e o nome de Marujo e do comparsa dele, o capixaba Luan Gomes Faria, o Luan Vera, 30, foram divulgadas nesta quinta-feira (10) pelo Portal dos Procurados, organização sem fins lucrativos do Rio de Janeiro que divulga dados de procurados pela Justiça naquele Estado.

Your browser does not support the audio element. Líder de facção criminosa de Vitória é procurado em favela do Rio de Janeiro

De acordo com fontes da página na internet e também fontes ouvidas pela reportagem de A Gazeta, os dois foragidos da Justiça do Estado do Espírito Santo estariam escondidos no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro

MARUJO

Entre as diversas informações já divulgadas pela Polícia Civil , Marujo é descrito como um criminoso perigoso e que possui uma longa ficha criminal. Ele é considerado foragido desde o ano de 2017.

LUAN VERA

Luan Gomes Faria, o Luan Vera, integra a facção criminosa do Terceiro Comando Puro (TCP) , que se espelha nos moldes do TCP do Rio de Janeiro, e com ramificações no Espírito Santo. Ao lado dos irmãos, tem como domínio do comércio de drogas Itararé, Macaco e Tabuazeiro e recebe o apoio dos traficantes que atuam no Bairro da Penha.

De acordo com levantamentos da Polícia Civil, Luan Vera intimida rivais com toques de recolher, ataques com armas de fogo e queima de ônibus e carros. Ele também é apontado como coordenador de ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão e os mais recentes na região de Andorinhas e Mangue Seco. Além disso, ele está foragido do sistema prisional.

Contra Luan Vera, existem dois mandados de prisão expedidos pela 1ª Vara Criminal de Vitória, ambos pelo crime de homicídio qualificado.

DENÚNCIAS

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a Gerência de Inteligência está em contato direto com as forças de segurança do Rio de Janeiro e realizando levantamentos e monitoramentos desses criminosos no Complexo da Maré.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dos procurados pode entrar em contato pelos canais de denúncias:

Espírito Santo:

Telefone: 181 Dique-denúncia

Site: Disque Denúncia