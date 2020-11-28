Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Com mais uma condenação, líder de facção no ES já tem 128 anos de pena

Em julgamento nesta sexta-feira (27), comandante da facção que atua no Bairro da Penha, em Vitória, recebeu mais uma condenação, com pena de 34 anos, por homicídio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 16:34

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 16:34

Giovani Otacílio de Souza (à esquerda) e Lázaro Mendes, traficantes e membros do PCV, foram presos em 2017
Giovani Otacílio de Souza (à esquerda) e Lázaro Mendes, traficantes e membros do PCV, foram presos em 2017 Crédito: Divulgação
Um dos membros da organização criminosa que atua no Bairro da Penha, em Vitória, Giovani Otacílio de Souza, o Paraíba, foi condenado, nesta sexta-feira (27), a 34 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ao todo, incluindo outras condenações, ele já totaliza uma pena de 128 anos. O julgamento foi realizado no Fórum de Vitória, no Centro.
Em setembro de 2019, ele já havia sido condenado a 38 anos de prisão. A condenação desta sexta-feira foi por um outro homicídio também ocorrido em 2014. Lázaro Mendes, considerado o seu segurança, também foi condenado e recebeu uma pena de 27 anos e dez meses de reclusão.
Segundo a sentença, assinada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Vinicius D. de Souza, os réus não poderão recorrer contra a decisão em liberdade. Considerando tratar-se de réus presos e, permanecendo inalterados os motivos que determinaram as suas prisões, bem como o montante da pena aplicada ser superior a 15 anos de reclusão, não poderão recorrer em liberdade, tanto mais agora depois da condenação, diz o texto da sentença.

Veja Também

Filho de liderança de facção criminosa do Bairro da Penha é preso

Juiz manda soltar, mas líder de facção no ES fica preso por outros crimes

Paraíba foi preso em 2017 com drogas, munições e armas, dentre elas uma pistola banhada a ouro. Na ocasião também foi detido com ele o outro acusado, Lázaro Mendes, que também sentou no banco dos réus pelo mesmo crime.
Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) pelo assassinato de uma vítima que acabou sendo enterrada como indigente, sem nunca ter sido identificada.

CONFUNDINDO TRAFICANTES

Segundo o processo, a vítima foi ao Bairro da Penha, em Vitória, em uma região conhecida como Ponto final, em busca de lideranças do tráfico que seriam ligadas a uma pessoa conhecida na região como Caco.
Mas, por engano, a vítima acabou indo parar em um outro local, num ponto de venda de drogas que pertencia à facção Trem Bala, e que na época era inimiga do grupo do Caco. 
A vítima chegou a relatar aos seus inimigos, que pensava serem aliados, que havia acabado de deixar a prisão e que Caco o teria orientado a buscar apoio no local.
Segundo a denúncia, percebendo a falha da vítima, que se tratava de membro de grupo rival, Giovani teria ordenado o assassinato. Ordem cumprida por Lázaro e uma terceira pessoa que chegou a ser acusada, mas morreu durante o processo, junto com outros dois menores. Houve ainda a participação, no processo, de um terceiro menor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após troca de tiros no Bairro da Penha, polícia prende jovem em Vitória

Polícia avalia em R$ 1 milhão total de droga apreendida no Bairro da Penha

Nova fase da Operação Caim mira o Bairro da Penha e outros pontos do ES

Sobrinho de chefe de facção que comanda tráfico no Bairro da Penha é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados