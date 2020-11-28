Com mais uma condenação, líder de facção no ES já tem 128 anos de pena

Giovani Otacílio de Souza (à esquerda) e Lázaro Mendes, traficantes e membros do PCV, foram presos em 2017 Crédito: Divulgação

Um dos membros da organização criminosa que atua no Bairro da Penha, em Vitória, Giovani Otacílio de Souza, o Paraíba, foi condenado, nesta sexta-feira (27), a 34 anos e oito meses de prisão em regime fechado. Ao todo, incluindo outras condenações, ele já totaliza uma pena de 128 anos. O julgamento foi realizado no Fórum de Vitória, no Centro.

Segundo a sentença, assinada pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Vinicius D. de Souza, os réus não poderão recorrer contra a decisão em liberdade. Considerando tratar-se de réus presos e, permanecendo inalterados os motivos que determinaram as suas prisões, bem como o montante da pena aplicada ser superior a 15 anos de reclusão, não poderão recorrer em liberdade, tanto mais agora depois da condenação, diz o texto da sentença.

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPE) pelo assassinato de uma vítima que acabou sendo enterrada como indigente, sem nunca ter sido identificada.

CONFUNDINDO TRAFICANTES

Segundo o processo, a vítima foi ao Bairro da Penha, em Vitória, em uma região conhecida como Ponto final, em busca de lideranças do tráfico que seriam ligadas a uma pessoa conhecida na região como Caco.

Mas, por engano, a vítima acabou indo parar em um outro local, num ponto de venda de drogas que pertencia à facção Trem Bala, e que na época era inimiga do grupo do Caco.

A vítima chegou a relatar aos seus inimigos, que pensava serem aliados, que havia acabado de deixar a prisão e que Caco o teria orientado a buscar apoio no local.