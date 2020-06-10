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Operação Caim VII

Filho de liderança de facção criminosa do Bairro da Penha é preso

Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos,  não atendeu a uma ordem de parada da polícia e em seguida fugiu. Ele é filho de  Carlos Alberto Furtado,  liderança da facção criminosa PCV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 19:40

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 19:40

Armas e drogas encontradas com Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos. Ele é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto
Armas e drogas encontradas com Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos. Ele é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto Crédito: Sesp
Foi preso, na tarde da última segunda-feira (08), Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos. Ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto por roubo. O jovem é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, considerado chefe do tráfico no Bairro da Penha e líder da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).  O pai está preso desde 2013 na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana.
Ronald foi capturado durante as incursões da Operação Caim VII, no Bairro da Penha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a prisão só foi  divulgada nesta quarta-feira (10) porque o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazia levantamentos sigilosos sobre o suspeito.
O jovem estava no Bairro da Penha quando a equipe do DHPP iniciou as incursões, na última sexta. Perto da Escadaria Artur Coelho de Oliveira, ele e outro indivíduo foram flagrados em atitude suspeita. Os policiais deram voz de parada, eles correram e tentaram se esconder em uma residência, mas foram alcançados.

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Ao ser detido, dentro da residência, Ronald estava com uma pistola 9mm na cintura e outra acoplada a um equipamento que transforma a pistola em uma arma longa. Questionado, alegou que as armas foram entregues a ele por um desconhecido. O comparsa dele, de 22 anos, portava uma pistola e um revólver.
No imóvel, os policiais encontraram haxixe, maconha, crack, cocaína, skank. Ronald e o comparsa foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Contra o suspeito também havia um mandado de prisão preventiva expedido em janeiro deste ano, pelo crime de roubo. Os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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