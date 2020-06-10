Filho de liderança de facção criminosa do Bairro da Penha é preso

Armas e drogas encontradas com Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos. Ele é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto Crédito: Sesp

Foi preso, na tarde da última segunda-feira (08), Ronald Barbosa Furtado da Silva, de 19 anos. Ele possuía mandado de prisão preventiva em aberto por roubo. O jovem é filho de Carlos Alberto Furtado da Silva, o Beto, considerado chefe do tráfico no Bairro da Penha e líder da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). O pai está preso desde 2013 na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana.

Ronald foi capturado durante as incursões da Operação Caim VII, no Bairro da Penha. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), a prisão só foi divulgada nesta quarta-feira (10) porque o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fazia levantamentos sigilosos sobre o suspeito.

O jovem estava no Bairro da Penha quando a equipe do DHPP iniciou as incursões, na última sexta. Perto da Escadaria Artur Coelho de Oliveira, ele e outro indivíduo foram flagrados em atitude suspeita. Os policiais deram voz de parada, eles correram e tentaram se esconder em uma residência, mas foram alcançados.

Ao ser detido, dentro da residência, Ronald estava com uma pistola 9mm na cintura e outra acoplada a um equipamento que transforma a pistola em uma arma longa. Questionado, alegou que as armas foram entregues a ele por um desconhecido. O comparsa dele, de 22 anos, portava uma pistola e um revólver.