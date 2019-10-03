Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro da Penha

Facção de Vitória tinha até máquina de contar dinheiro

Segundo a polícia, o equipamento era usado devido ao volume de dinheiro. Operação apreendeu armas e drogas e prendeu 31 pessoas na Grande Vitória

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 21:32

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

02 out 2019 às 21:32
Máquina de contar dinheiro foi apreendida durante operação no Bairro da Penha Crédito: Glacieri Carraretto
Uma máquina de contar dinheiro foi apreendida durante a operação que contou com 360 policiais civis e militares, na manhã desta quarta-feira (02), com foco no Complexo da Penha, em Vitória.
A apreensão do equipamento aponta o grande volume de movimentação de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCV), segundo o delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), Rafael Correia. “Há um indicativo de grande quantidade de dinheiro sendo apurado e levantado por essa organização criminosa”, descreveu.

Veja Também

Bairro da Penha: "Entreguem meu corpo para minha mãe", disse vítima

Megaoperação da polícia no Complexo da Penha tem 31 presos no ES

A máquina foi apreendida na casa de um dos integrantes da facção, Natan Linos Pereira Barros, 18 anos, no Bairro da Penha, por policiais militares. No local também havia drogas e R$ 800 em dinheiro.
“Acredito que eles não estejam mais fazendo grandes compras de drogas e armazenamento de grandes quantidades devido às apreensões, como 600 ou 500 quilos de drogas de uma vez. As compras seriam menores por isso”, descreveu o delegado.
Ao todo 360 policiais e 90 viaturas participaram Operação Leviatã II com prisões em Vitória, Aracruz e Serra. Foram 31 pessoas detidas, sendo 19 por cumprimento de mandados de prisão e outras 12 em flagrante.
Sobre o fato de não ter alcançando alvos principais do PCV, como Giovani  de Andrade, o Vaninho, e Fernando Pimenta, o Marujo, apontados como lideranças dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), a reportagem questionou se os dois teriam recebido informações de que o Bairro da Penha seria alvo de operação policial.
“Não acreditamos no vazamento de informações, não temos nenhuma informação disso. Mas como são 360 pessoas envolvidas nessa operação, é inerente do ser humano eventualmente fazer um comentário inapropriado em determinado momento”, explicou  Correia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória comemora 30 anos com programação especial em abril
Taxinhas foram espalhadas na via na quinta-feira (16)
Ciclistas têm pneus furados após tachinhas serem espalhadas em ciclovia de Vitória
Aluguel cresce no ES
Dono ou inquilino? Maioria tem casa própria no ES, mas aluguel cresce

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados