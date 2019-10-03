Facção de Vitória tinha até máquina de contar dinheiro

Máquina de contar dinheiro foi apreendida durante operação no Bairro da Penha Crédito: Glacieri Carraretto

operação que contou com 360 policiais civis e militares, na manhã desta quarta-feira (02), com foco no Complexo da Penha, em Vitória. Uma máquina de contar dinheiro foi apreendida durante a, na manhã desta quarta-feira (02), com foco no Complexo da Penha, em Vitória.

A apreensão do equipamento aponta o grande volume de movimentação de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCV), segundo o delegado-chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), Rafael Correia. “Há um indicativo de grande quantidade de dinheiro sendo apurado e levantado por essa organização criminosa”, descreveu.

A máquina foi apreendida na casa de um dos integrantes da facção, Natan Linos Pereira Barros, 18 anos, no Bairro da Penha, por policiais militares. No local também havia drogas e R$ 800 em dinheiro.

“Acredito que eles não estejam mais fazendo grandes compras de drogas e armazenamento de grandes quantidades devido às apreensões, como 600 ou 500 quilos de drogas de uma vez. As compras seriam menores por isso”, descreveu o delegado.

Ao todo 360 policiais e 90 viaturas participaram Operação Leviatã II com prisões em Vitória, Aracruz e Serra. Foram 31 pessoas detidas, sendo 19 por cumprimento de mandados de prisão e outras 12 em flagrante.

Sobre o fato de não ter alcançando alvos principais do PCV, como Giovani de Andrade, o Vaninho, e Fernando Pimenta, o Marujo, apontados como lideranças dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), a reportagem questionou se os dois teriam recebido informações de que o Bairro da Penha seria alvo de operação policial.