Homem descumpre medida protetiva, bate carro em perseguição e é preso em Vila Velha

Suspeito foi flagrado fazendo campana próximo à casa da vítima, tentou atropelar policiais durante fuga e teve arma e munições apreendidas em dois endereços.

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:56

Ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha Crédito: Polícia Civil

Um homem foi preso nesta terça-feira (3), no bairro Novo México, em Vila Velha, após descumprir medida protetiva, ameaçar a ex-companheira de morte, fugir e provocar um acidente durante uma perseguição policial. Segundo relato da PM, a vítima, que possui medida protetiva com base na Lei Maria da Penha, havia informado ao Ciodes (190), anteriormente, que o marido estava rondando as proximidades da residência dela, conduzindo um Chevrolet Onix prata. Segundo a denúncia, ele proferia ameaças de morte e afirmava portar uma arma de fogo que seria utilizada para matar toda a família. O nome do homem não será informado para preservar a identidade da vítima.

Diante das informações, a equipe, durante patrulhamento na região, visualizou o veículo com as mesmas características e placa informadas. O carro estava parado a cerca de 50 metros da casa da vítima, fazendo campana. Assim, foi dada ordem de abordagem ao condutor, solicitando que ele descesse com as mãos para cima, mas ele desobedeceu, engatou marcha à ré na direção dos militares que estavam desembarcados atrás da viatura e, em seguida, iniciou fuga.

Conforme os relatos, o suspeito dirigiu em alta velocidade, trafegou na contramão, desobedeceu ordem legal de parada e colocou em risco pedestres e outros motoristas. A perseguição terminou após ele colidir contra um veículo que estava estacionado na Rua Ayrton Senna da Silva. Com a colisão, ele foi abordado e detido, apresentando lesões superficiais na testa, decorrentes do impacto.

Após isso, o homem optou por colaborar e informou que, na residência da esposa, havia munições calibre 9mm e uma maleta de arma de fogo. Com autorização da vítima, os policiais entraram no imóvel e localizaram, dentro de uma cama baú no quarto, 30 munições calibre 9mm e a maleta para acondicionamento da arma. A mulher declarou que os objetos pertenciam ao marido e manifestou interesse em que fossem recolhidos para evitar novo contato dele com a residência.

O suspeito ainda relatou que havia retirado a arma da casa e a escondido em outro endereço, no bairro Guaranhuns. No imóvel indicado, com autorização da moradora, os militares encontraram, embaixo de uma escada, um cofre preto contendo uma pistola Taurus G3 calibre 9mm, 15 munições do mesmo calibre e um carregador com capacidade para 16 munições. Conforme a ocorrência, ele já estava com a posse da arma suspensa por decisão judicial relacionada às medidas protetivas de urgência.

As infrações de trânsito foram registradas no local, e o veículo utilizado na fuga foi recolhido ao pátio do Detran. O homem foi conduzido à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, juntamente com todo o material apreendido. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 44 anos, foi autuado em flagrante por desobediência à ação policial e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

