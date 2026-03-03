Homem é preso e adolescente apreendido por roubo de R$ 20 mil em ouro no ES

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:58
Um homem foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de participar do roubo de joias de ouro avaliadas em R$ 20 mil, no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (2). O crime ocorreu em outubro de 2025.
Na ocasião, os dois entraram em uma loja, renderam funcionários e clientes e os ameaçaram com uma arma de fogo e um objeto cortante. Ambos usavam capacetes e roupas para dificultar a identificação. Ao todo, foram levados cerca de 43 gramas de ouro.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações chegaram aos suspeitos com o auxílio de imagens de videomonitoramento de comércios vizinhos, que permitiram traçar a rota de fuga. Dois pontos foram considerados cruciais para a elucidação do crime: a motocicleta utilizada na ação, uma Honda Fan 150, e uma jaqueta preta com detalhes específicos, idêntica à registrada pelas câmeras, encontrada na residência do suspeito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
A Polícia Civil informou que o homem foi indiciado por roubo circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e corrupção de menores. Ele permanece preso. Já o adolescente possui histórico de atos infracionais, cumpre medida de internação por outros crimes e responderá pelo novo caso no Juízo da Infância e da Juventude.
