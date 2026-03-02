Corpo é encontrado embaixo de barco em rio de Itapemirim

O corpo de um homem de 66 anos foi encontrado embaixo de uma embarcação na localidade de Beira Rio, em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na manhã de segunda-feira (2). A Polícia Militar foi até o local, às margens do Rio Itapemirim, onde populares contaram que a vítima teria desaparecido após ser vista em um bar no sábado (28). O nome dele não foi divulgado.