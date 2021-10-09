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Acidente em Vitória

Motorista perde controle, bate em dois carros parados na Rua da Lama e foge

Veículos estavam estacionados próximo a um posto de gasolina quando foram atingidos. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido na batida ocorrida na madrugada deste sábado (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2021 às 12:58

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 12:58

Veículos estavam estacionados próximo a um posto de combustíveis e foram atingidos
Veículos estavam estacionados próximo a um posto de combustíveis e foram atingidos Crédito: Reprodução/Vídeo internauta
Um acidente envolvendo três carros foi registrado na madrugada deste sábado (9), na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A batida deixou um dos veículos completamente destruído e assustou quem frequentava a região. Nenhuma pessoa ficou ferida
Segundo a Guarda Municipal da Capital, o motorista que causou o acidente fugiu, abandonando o carro logo em seguida. Ele não foi identificado até o momento. 
Jeep branco foi abandonado pelo motorista logo ap´
Jeep branco foi abandonado pelo motorista logo após o acidente Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta
Testemunhas relataram à Guarda Municipal que um Jeep Compass branco seguia em alta velocidade na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Ao entrar na Rua Darcy Grijó, que dá acesso à Rua da Lama, em Jardim da Penha, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu dois carros que estavam estacionados próximo a um posto de combustível.
A batida deixou um dos veículos, um Renault Kwid branco, completamente destruído. O  motorista SUV fugiu do local. O carro foi encontrado abandonado alguns metros à frente do local acidente, na Rua Alberico Souza de Lima, no mesmo bairro.

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