Motorista perde controle, bate em dois carros parados na Rua da Lama e foge

Veículos estavam estacionados próximo a um posto de combustíveis e foram atingidos Crédito: Reprodução/Vídeo internauta

Um acidente envolvendo três carros foi registrado na madrugada deste sábado (9), na Rua da Lama , no bairro Jardim da Penha, em Vitória . A batida deixou um dos veículos completamente destruído e assustou quem frequentava a região. Nenhuma pessoa ficou ferida

Segundo a Guarda Municipal da Capital, o motorista que causou o acidente fugiu, abandonando o carro logo em seguida. Ele não foi identificado até o momento.

Jeep branco foi abandonado pelo motorista logo após o acidente Crédito: Reprodução/Vídeo Internauta

Testemunhas relataram à Guarda Municipal que um Jeep Compass branco seguia em alta velocidade na Avenida Fernando Ferrari, no sentido Serra. Ao entrar na Rua Darcy Grijó, que dá acesso à Rua da Lama, em Jardim da Penha, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu dois carros que estavam estacionados próximo a um posto de combustível.

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