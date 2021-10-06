Vídeo: mulher é atropelada em acidente entre carros em Cachoeiro

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada enquanto caminhava na calçada da rua Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (6). Dois carros bateram em um cruzamento e, com o impacto da batida, um dos veículos avançou a calçada, atingindo a pedestre.
Imagens gravadas por uma moradora, e que circulam nas redes sociais, mostram o local do acidente antes da chegada de equipe para resgatar a vítima. Veja vídeo:
A PM informou que, aparentemente, a vítima não teria sofrido ferimentos graves, mas estava em estado de choque e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os motoristas dos carros não se feriram.
A Polícia Civil explicou, por nota, que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.