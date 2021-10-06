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Ficou ferida

Vídeo: mulher é atropelada em acidente entre carros em Cachoeiro

Dois veículos bateram em um cruzamento no bairro Ferroviários, na tarde desta quarta-feira (6). Com a batida, um dos carros avançou a calçada, atingindo a pedestre
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 out 2021 às 17:51

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 17:51

Pedestre fica ferida em acidente entre dois carros em Cachoeiro
Pedestre fica ferida em acidente entre dois carros em Cachoeiro Crédito: Montagem/ Reprodução
Uma mulher ficou ferida após ser atropelada enquanto caminhava na calçada da rua Anacleto Ramos, no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu no final da manhã desta quarta-feira (6). Dois carros bateram em um cruzamento e, com o impacto da batida, um dos veículos avançou a calçada, atingindo a pedestre.
Imagens gravadas por uma moradora, e que circulam nas redes sociais, mostram o local do acidente antes da chegada de equipe para resgatar a vítima. Veja vídeo:
A PM informou que, aparentemente, a vítima não teria sofrido ferimentos graves, mas estava em estado de choque e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os motoristas dos carros não se feriram.
A Polícia Civil explicou, por nota, que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. 

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