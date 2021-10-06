Quadrilha faz moradores reféns em assalto a fazenda em Colatina

Fazenda é assaltada e moradores são rendidos e amarrados por criminosos em Colatina. Crédito: Wando Facundes

Uma quadrilha rendeu sete moradores de uma fazenda em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada desta quarta-feira (6). Os reféns — entre eles uma idosa de 71 anos e uma criança de 10 — foram mantidos amarrados com fios de energia e cabos de aparelhos eletrônicos enquanto os assaltantes saqueavam a propriedade rural. Segundo a Polícia Militar , cinco suspeitos participaram do assalto.

Entre as vítimas, há funcionários da fazenda. Elas conversaram com o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, e contaram que o assalto durou cerca de 5 horas. Os criminosos levaram um caminhão carregado com 80 sacas de café, um carro, duas televisões, duas armas de fogo que estavam registradas, joias, dinheiro e até alimentos.

Trabalhadores da fazenda foram obrigados a retirar 80 sacas de café que estavam no armazém da propriedade e colocá-las em um caminhão. Segundo as vítimas, um dos reféns ficou ferido após levar uma coronhada na cabeça.

Uma parte da quadrilha foi embora levando o caminhão carregado com as sacas de café, e os demais ficaram na casa e amarraram os reféns com fios de energia e cabos de aparelhos eletrônicos. Depois, esses outros assaltantes também fugiram, levando um carro do dono da fazenda.

Fios e cabos de energia que criminosos usaram para amarrar os moradores da fazenda Crédito: Wando Fagundes

Polícia Civil informou, em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina. Um dos carros roubados foi encontrado abandonado. Segundo a PC, o local do fato e o veículo recuperado durante a madrugada foram periciados.

Na nota, a Polícia Civil também explicou que diligências foram iniciadas, assim que o fato chegou ao conhecimento da corporação, para identificar e localizar os suspeitos. "Depoimentos e informações preliminares estão sendo coletadas. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas no momento".

UM DIA ANTES, CRIME PARECIDO EM VILA VALÉRIO

Segundo a Polícia Militar, parte da quadrilha deixou o local por volta das 23h, levando os caminhões carregados. Os outros criminosos saíram perto de 1h da madrugada em um carro da família, após trancar as vítimas em um dos quartos.

De acordo com o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman, os bandidos ainda obrigaram uma das vítimas a carregar os caminhões com as sacas de café e pimenta. Após notar que todos os suspeitos haviam fugido, a família conseguiu sair para pedir socorro

Sobre o crime em Vila Valério, a Polícia Civil disse que já foram recuperados um caminhão, 95 sacas de café, três sacas de cacau e sete sacos de pimenta, além do carro de passeio. O delegado informou que o valor total dos bens roubados na casa — celulares, joias, e dinheiro — fica em torno de R$ 25 mil.

Ainda de acordo com Caliman, os bandidos não são de Vila Valério, mas podem estar envolvidos em outros crimes no município. “Inicialmente, estamos em busca de imagens e testemunhas que flagraram a ação dos criminosos. O que sabemos é que eles não são daqui, e acreditamos que estão envolvidos em outros crimes em Vila Valério”, explica. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, que está realizando diligências.

O QUE DIZ A SESP

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informa que as forças de segurança pública atuam diariamente com o objetivo de reprimir e impedir essa prática criminosa contra propriedades rurais. O principal reforço vem da Patrulha Rural, dentro da Operação Colheita, que foi lançada pelo Governo do Estado, em um investimento até o final do ano. Diversas ações já foram realizadas, inclusive com a prisão de homicidas e apreensão de armas de fogo nessas regiões.

A Sesp orienta que o produtor rural realize o registro do boletim de ocorrência para que o fato seja investigado pela Polícia Civil e ações de inteligência elaboradas, dentro do mapa do crime.