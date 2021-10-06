Homem é preso suspeito de abusar de prima de 11 anos em Irupi

Um homem foi preso nesta terça-feira (5), em Irupi, no Sul do Espírito Santo, acusado de abusar da prima dele, de 11 anos. A vítima relatou que era acariciada e sofria ameaças. A prisão preventiva, feita Polícia Civil, ocorreu depois que um familiar fez a denúncia.
Segundo a ocorrência, a menina disse que o primo, de 20 anos, praticava atos como passar a mão em parte íntimas, beijar e acariciá-la e chegou a dar uma bebida para ela, mas não se lembrava do que aconteceu após o consumo. A criança explicou ainda que isso já teria acontecido outras vezes, mas não contou para sua mãe, por medo das ameaças, que foram feitas até com uma faca.
No depoimento, a menina relatou que os abusos aconteceram na casa da avó e que, uma das vezes, a avó chegou e o primo foi embora.
O delegado Tiago Dornelles explicou que não houve ato sexual, mas isso não anula o fato. Segundo o delegado, a investigação durou mais de um mês e o inquérito foi finalizado nesta terça (5). "A vítima está até sofrendo transtornos, se cortando”, disse.