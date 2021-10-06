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Sofria ameaças

Homem é preso suspeito de abusar de prima de 11 anos em Irupi

A menina relatou que foi acariciada pelo primo, de 20 anos, algumas vezes e que ele já usou até uma faca para ameaçá-la. Investigação durou mais de um mês

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:01

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 out 2021 às 11:01
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi preso nesta terça-feira (5), em Irupi, no Sul do Espírito Santo, acusado de abusar da prima dele, de 11 anos. A vítima relatou que era acariciada e sofria ameaças. A prisão preventiva, feita Polícia Civil, ocorreu depois que um familiar fez a denúncia.
Segundo a ocorrência, a menina disse que o primo, de 20 anos, praticava atos como passar a mão em parte íntimas, beijar e acariciá-la e chegou a dar uma bebida para ela, mas não se lembrava do que aconteceu após o consumo. A criança explicou ainda que isso já teria acontecido outras vezes, mas não contou para sua mãe, por medo das ameaças, que foram feitas até com uma faca.
No depoimento, a menina relatou que os abusos aconteceram na casa da avó e que, uma das vezes, a avó chegou e o primo foi embora.
O delegado Tiago Dornelles explicou que não houve ato sexual, mas isso não anula o fato. Segundo o delegado, a investigação durou mais de um mês e o inquérito foi finalizado nesta terça (5). "A vítima está até sofrendo transtornos, se cortando”, disse.

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