Homem é preso suspeito de abusar de prima de 11 anos em Irupi

Segundo a ocorrência, a menina disse que o primo, de 20 anos, praticava atos como passar a mão em parte íntimas, beijar e acariciá-la e chegou a dar uma bebida para ela, mas não se lembrava do que aconteceu após o consumo. A criança explicou ainda que isso já teria acontecido outras vezes, mas não contou para sua mãe, por medo das ameaças, que foram feitas até com uma faca.