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Castelo

Ossada encontrada em cachoeira é de lutador desaparecido no ES

Após dois meses e meio, a família recebeu a confirmação que a ossada encontrada é de Felippe Gussão, desaparecido no dia 12 de abril deste ano, enquanto mergulhava na Cachoeira do Bambuzal

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 11:44

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 out 2021 às 11:44
Felippe Gussão, de 32 anos, desapareceu após mergulhar na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo, na segunda-feira (12)
Cachoeira do Bambuzal, onde Felippe desapareceu Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança Pública (SESP)
A família de Felippe Gussão, desparecido no dia 12 de abril deste ano, enquanto mergulhava na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, confirmou que a ossada encontrada há 77 dias na cachoeira, é do lutador de jiu-jítsu, de 32 anos. A identificação foi feita pelo Departamento Médico Legal (DML), de Vitória.
A notícia foi dada pelos familiares em redes sociais e confirmada pela mãe de Felippe, Luciana Gussão. “É com grande pesar que comunicamos que o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória confirmou positivo para a ossada encontrada na Cachoeira do Bambuzal, sendo como a de Felippe Gussão. Por ora, pedimos a compreensão e respeito de todos”, diz parte da postagem da família.
Após dois meses e meio que a ossada foi encontrada, a família recebeu a confirmação que é de Felippe Gussão, desaparecido no dia 12 de abril deste ano, enquanto mergulhava na Cachoeira do Bambuzal
Publicação da família em redes sociais Crédito: Redes Sociais
A ossada deve ser liberada para o sepultamento nos próximos dias. O lutador será enterrado em Castelo, onde morava.

O DESAPARECIMENTO

felippe gussao afogado castelo
Felippe Gussão, 32 anos Crédito: arquivo pessoal
O jovem de Castelo, Felippe Gussão, 32 anos, desapareceu no dia 12 de abril, enquanto tomava banho na cachoeira do Bambuzal, em Castelo. O jovem era muito conhecido na região, principalmente entre os praticantes de jiu-jítsu, esporte que era adepto e participava de diversas competições no Estado.
De acordo com amigos próximos a Felippe, ele e um grupo de praticantes de jiu-jítsu de Castelo foram para a cachoeira do Bambuzal após um treino. Por volta do meio-dia, o jovem teria entrado na cachoeira e, de acordo com amigos, foi arrastado pela correnteza e não voltou mais.

OSSADA ENCONTRADA

Uma ossada humana foi encontrada na Cachoeira do Bambuzal, no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, no dia 17 de julho. O local é o mesmo onde Felippe Gussão desapareceu. O Corpo de Bombeiros, que fez o resgate, informou que a equipe desceu por uma ribanceira até chegar às margens do rio e, com o uso de lanternas, conseguiram avistar parte dos restos mortais. Uma peça de roupa também estava junto à ossada.

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