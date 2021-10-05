Ossada encontrada em cachoeira é de lutador desaparecido no ES

Cachoeira do Bambuzal, onde Felippe desapareceu Crédito: Divulgação | Secretaria de Segurança Pública (SESP)

A notícia foi dada pelos familiares em redes sociais e confirmada pela mãe de Felippe, Luciana Gussão. “É com grande pesar que comunicamos que o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória confirmou positivo para a ossada encontrada na Cachoeira do Bambuzal, sendo como a de Felippe Gussão. Por ora, pedimos a compreensão e respeito de todos”, diz parte da postagem da família.

Publicação da família em redes sociais Crédito: Redes Sociais

A ossada deve ser liberada para o sepultamento nos próximos dias. O lutador será enterrado em Castelo, onde morava.

O DESAPARECIMENTO

Felippe Gussão, 32 anos Crédito: arquivo pessoal

O jovem de Castelo, Felippe Gussão, 32 anos, desapareceu no dia 12 de abril, enquanto tomava banho na cachoeira do Bambuzal, em Castelo. O jovem era muito conhecido na região, principalmente entre os praticantes de jiu-jítsu, esporte que era adepto e participava de diversas competições no Estado.

De acordo com amigos próximos a Felippe, ele e um grupo de praticantes de jiu-jítsu de Castelo foram para a cachoeira do Bambuzal após um treino. Por volta do meio-dia, o jovem teria entrado na cachoeira e, de acordo com amigos, foi arrastado pela correnteza e não voltou mais.

OSSADA ENCONTRADA