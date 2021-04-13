Lutador de jiu-jítsu desaparece após entrar em cachoeira de Castelo

Felippe Gussão em comeptição de jiu-jítsu Crédito: Reprodução/Rede Social

O jovem de Castelo , Felippe Gussão, 32 anos, está desaparecido desde a tarde desta segunda-feira (12), enquanto tomava banho na cachoeira do Bambuzal, em Castelo , no Sul do Espírito Santo . O jovem é muito conhecido na região, principalmente entre os praticantes de jiu-jítsu, esporte que é adepto e participa de diversas competições no Estado.

De acordo com amigos próximos a Felippe, ele e um grupo de praticantes de jiu-jítsu de Castelo foram para a cachoeira do Bambuzal após um treino. Por volta do meio-dia, o jovem teria entrado na cachoeira e, de acordo com amigos, foi arrastado pela correnteza e não voltou mais.

RESGATE

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, iniciaram as buscas na área indicada, seguindo o percurso da água por aproximadamente 1 quilômetro. Como não conseguiram localizar Felippe, fizeram contato com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) para acionar a equipe de mergulho.

Equipe de mergulhadores realizam buscas Crédito: Corpo de Bombeiros

Os mergulhadores se deslocaram para Castelo com a aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e iniciaram os trabalhos na cachoeira, inclusive nos locais de refluxo e quedas d'água. As buscas seguiram até as 19h30, porém devido ao local não haver iluminação, as buscas foram paralisadas.

Na manhã desta terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros informou que as equipes retornaram ao local para continuar as buscas ao jovem. O caso está sendo tratado como óbito por afogamento e, segundo os Bombeiros, a probabilidade é que o corpo tenha derivado rio abaixo e buscas superficiais já são mais adequadas para o caso.

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*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta Sul