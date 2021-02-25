Ponte interditada afeta 14 comunidades no interior de Castelo Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

600 moradores, está interditada e os desvios são longes e estão em péssimas condições, segundo a população. Moradores de 14 comunidades no interior de Castelo , no Sul do Espírito Santo , estão enfrentando dificuldades para chegar até a sede do município. Isso porque a ponte, que fica em Ribeirão do Meio e é usada por cerca de, está interditada e os desvios são longes e estão em péssimas condições, segundo a população.

A interdição foi feita pela Prefeitura de Castelo no início do mês e a justificativa é que a estrutura apresenta problemas, no entanto, quem tem moto, ainda se arrisca e passa pela ponte, mesmo interditada.

Motociclista se arriscam pela ponte interditada Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O encarregado de expedição Maicon Barbosa disse que prefere passar por ali, devido às condições das opções de desvios. "O jeito é se arriscar porque passar pelos desvios não dá. A condição é precária, muito ruim. E os outros são longe demais. Tem que resolver esse problema aqui", afirma.

Um dos desvios mais usados pelos moradores apresenta outro problema: o estado da estrada, principalmente, em dias de chuvas. Neste período de chuvas, além dos buracos, os motoristas enfrentam pontos de alagamentos, por causa de um riacho que passa bem próximo e transborda quando está cheio. Há duas semanas, um caminhão ficou atolado e foi preciso um trator para retirar o veículo.

Um caminhão já ficou atolado no desvio Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

Em outro desvio, que passa pela comunidade de Montepio, um ônibus ficou atolado e os estudantes da região têm enfrentado problemas para ir à escola.

O produtor rural Celso Frossard contou que em um raio de 10 quilômetros essa é a quarta ponte da região que está interditada por problemas na estrutura. "Isso tem que resolver porque eu posso ter problema até para escoar a produção, porque nos outros desvios não dá pra passar", reclama.

Moradores reclamam da situação das estradas dos vídeos Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a prefeitura, a ponte foi interditada acompanhando o laudo da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Obras devido a problemas estruturais gravíssimos em que a estrutura se encontra totalmente comprometida. As vigas de 12 metros estão bambas e é possível mexê-las com os pés.

A previsão de realização da obra depende da tramitação e cumprimento dos prazos que as leis exigem. O levantamento topográfico e o projeto para realização da nova ponte estão concluídos.