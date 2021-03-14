Após desmoronamento, rodovia que liga Muniz Freire a Castelo é liberada

A rodovia ES 379, que liga os municípios de Muniz Freire e Castelo, no Sul do Espírito Santo, está liberada para tráfego a partir deste domingo (14), a. A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via.
A estrada estava interditada desde a última quinta-feira (11), devido a um desmoronamento de terra e pedras que obstruíram a via, a cerca de 5 quilômetros de Muniz Freire. Ainda segundo o DER-ES, durante a semana, uma equipe continuará o serviço no local.
Enquanto a ES 379 estava interditada, os motoristas tinham como rota alternativa a ES 166, seguindo pela ES 482 e ES 181 ou passar pela ES 166, seguindo pela BR 262 e ES 181.