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ES 379

Após desmoronamento, rodovia que liga Muniz Freire a Castelo é liberada

O DER-ES autorizou o tráfego de veículos neste domingo (14). A estrada estava interditada desde a última quinta-feira (11)

Publicado em 14 de Março de 2021 às 14:29

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 mar 2021 às 14:29
A previsão é que a via seja liberada em dois dias, segundo o DER-ES
Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo estava totalmente interditada Crédito: DER-ES
A rodovia ES 379, que liga os municípios de Muniz Freire e Castelo, no Sul do Espírito Santo, está liberada para tráfego a partir deste domingo (14), a. A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via.
A estrada estava interditada desde a última quinta-feira (11), devido a um desmoronamento de terra e pedras que obstruíram a via, a cerca de 5 quilômetros de Muniz Freire. Ainda segundo o DER-ES, durante a semana, uma equipe continuará o serviço no local.
Enquanto a ES 379 estava interditada, os motoristas tinham como rota alternativa a ES 166, seguindo pela ES 482 e ES 181 ou passar pela ES 166, seguindo pela BR 262 e ES 181.

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