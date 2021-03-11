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ES 379

Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada

A previsão é de que a via seja liberada em dois dias, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:07

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:07
A previsão é que a via seja liberada em dois dias, segundo o DER-ES
Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada Crédito: DER-ES
A ES 379, que liga o município de Muniz Freire a Castelo, no Sul do Espírito Santo, está totalmente interditada. Uma barreira cedeu durante a chuva que atingiu a região na noite desta quinta-feira (10). As informações foram divulgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) na manhã desta quinta-feira (11). 
Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada
Aviso do DER-ES Crédito: Divulgação
O ponto de interdição é a cerca de 5 quilômetros de Muniz Freire, no sentido Castelo, e segundo o DER-ES, uma equipe está atuando na desobstrução da via, mas a previsão é que a liberação ocorra em dois dias.
A previsão é que a via seja liberada em dois dias, segundo o DER-ES
Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada Crédito: DER-ES

ROTA ALTERNATIVA

Ainda de acordo com o DER-ES, a rota alternativa é a passagem pela ES 166, seguindo pela ES 482 e ES 181 ou passar pela ES 166, seguindo pela BR 262 e ES 181.
A previsão é que a via seja liberada em dois dias, segundo o DER-ES
Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada Crédito: DER-ES

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