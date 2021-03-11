Rodovia que liga Muniz Freire a Castelo está totalmente interditada

A ES 379, que liga o município de Muniz Freire a Castelo, no Sul do Espírito Santo, está totalmente interditada. Uma barreira cedeu durante a chuva que atingiu a região na noite desta quinta-feira (10). As informações foram divulgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) na manhã desta quinta-feira (11).
O ponto de interdição é a cerca de 5 quilômetros de Muniz Freire, no sentido Castelo, e segundo o DER-ES, uma equipe está atuando na desobstrução da via, mas a previsão é que a liberação ocorra em dois dias.
ROTA ALTERNATIVA
Ainda de acordo com o DER-ES, a rota alternativa é a passagem pela ES 166, seguindo pela ES 482 e ES 181 ou passar pela ES 166, seguindo pela BR 262 e ES 181.