Covid-19: após 8 meses internado, morador de Castelo é recebido com festa

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Na noite da última sexta, Carlos Roberto foi recepcionado pelos vizinhos e ficou emocionado. Ele agora passa por fisioterapia, mas se recupera bem em casa. “Falo para ele que Deus colocou as mãos sobre ele e devolveu a vida. Somos gratos a Deus e a medicina. Ele é prova viva que Deus existe”, comentou a esposa de Carlos.