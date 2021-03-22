Covid-19: após 8 meses internado, morador de Castelo é recebido com festa

O retorno de Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, para sua casa no bairro Santo Agostinho, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi motivo de festa entre os vizinhos. Na última sexta-feira (20), ele recebeu alta médica após oito meses internado. Ele contraiu Covid-19 em junho de 2020 e sofreu complicações após a doença.
A esposa dele, Lucimar Fernandes de Souza, contou que Carlos estava internado em um hospital particular de Cachoeiro de Itapemirim. “Ele não tinha morbidades, pelo contrário, é parapentista, piolho de academia. Ficou com 70% do pulmão comprometido. Ficou 15 dias na UTI Covid, sete meses em UTI geral e 30 dias em quarto”, contou Lucimar Fernandes.
Na noite da última sexta, Carlos Roberto foi recepcionado pelos vizinhos e ficou emocionado. Ele agora passa por fisioterapia, mas se recupera bem em casa. “Falo para ele que Deus colocou as mãos sobre ele e devolveu a vida. Somos gratos a Deus e a medicina. Ele é prova viva que Deus existe”, comentou a esposa de Carlos.