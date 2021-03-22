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Covid-19: após 8 meses internado, morador de Castelo é recebido com festa

Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, contraiu Covid-19 em junho de 2020 e sofreu complicações após a doença; ele teve alta na última sexta-feira (20)

Publicado em 22 de Março de 2021 às 20:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2021 às 20:27
Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, contraiu Covid 19 em junho de 2020 e sofreu complicações após a doença
Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, contraiu Covid-19 em junho de 2020 e sofreu complicações após a doença Crédito: Redes sociais
O retorno de Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, para sua casa no bairro Santo Agostinho, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi motivo de festa entre os vizinhos. Na última sexta-feira (20), ele recebeu alta médica após oito meses internado. Ele contraiu Covid-19 em junho de 2020 e sofreu complicações após a doença.
A esposa dele, Lucimar Fernandes de Souza, contou que Carlos estava internado em um hospital particular de Cachoeiro  de Itapemirim. “Ele não tinha morbidades, pelo contrário, é parapentista, piolho de academia. Ficou com 70% do pulmão comprometido. Ficou 15 dias na UTI Covid, sete meses em UTI geral e 30 dias em quarto”, contou Lucimar Fernandes.
Na noite da última sexta, Carlos Roberto foi recepcionado pelos vizinhos e ficou emocionado. Ele agora passa por fisioterapia, mas se recupera bem em casa. “Falo para ele que Deus colocou as mãos sobre ele e devolveu a vida. Somos gratos a Deus e a medicina. Ele é prova viva que Deus existe”, comentou a esposa de Carlos.

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