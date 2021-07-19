Ossada é encontrada em cachoeira onde lutador desapareceu em Castelo

Uma ossada humana foi encontrada na Cachoeira do Bambuzal, no município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (17). O local é o mesmo onde desapareceu o lutador de jiu-jitsu Felippe Gussão, de 32 anos, no dia 12 de abril deste ano.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para uma ocorrência de encontro de cadáver na zona rural de Castelo e que o solicitante disse ter visualizado uma ossada, aparentemente humana, na Cachoeira do Bambuzal.
No local, os Bombeiros desceram por uma ribanceira até chegar às margens do rio e, com o uso de lanternas, conseguiram avistar parte dos restos mortais. Em seguida, a equipe iniciou o trabalho de recolhimento da ossada e de uma peça de roupa que estava junto. O material foi entregue à Polícia Civil, que registrou o caso como encontro de cadáver.
A ossada foi recolhida por uma funerária e encaminhada para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificada e para ser feito o exame cadavérico que irá identificar a causa da morte.
Segundo a Polícia Civil, a legislação prevê que o prazo para sair laudo cadavérico é de 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Já o exame laboratorial de DNA pode demorar 30 dias para ficar pronto.
Os Bombeiros informaram ainda que foi retirada parte da caixa torácica, da coluna vertebral e parte de um membro inferior. Segundo a corporação, a roupa encontrada junto à ossada foi reconhecida por familiares de Felippe Gussão, que estiveram no local.
DESAPARECIMENTO DE ATLETA
O jovem Felippe Gussão, de 32 anos, desapareceu no dia 12 de abril deste ano enquanto tomava banho na Cachoeira do Bambuzal, em Castelo. Ele é muito conhecido na região, principalmente entre os praticantes de jiu-jítsu, esporte que pratica, com participação em diversas competições no Estado.
Na ocasião, os amigos de Felippe contaram que ele e um grupo de praticantes de jiu-jítsu de Castelo foram para a cachoeira após um treino. Por volta do meio-dia, o jovem teria entrado na cachoeira e, de acordo com amigos, foi arrastado pela correnteza e não voltou mais. Bombeiros fizeram buscar no local, mas nada foi encontrado.