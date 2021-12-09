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"Saturação"

Operação policial tem confronto e dois suspeitos presos em Jaguaré

Jovem de 18 anos foi preso com arma e drogas e outro, de 25, tinha mandado de prisão em aberto. Antes das prisões, em outro bairro, policiais civis foram recebidos a tiros e revidaram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 dez 2021 às 19:08

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:08

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, dois jovens — de 18 e 25 anos — foram presos nesta quarta-feira (8) durante a Operação de Saturação, da Polícia Civil, no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Estado. Durante a ação, os policiais apreenderam dinheiro, drogas e camisas com fotos dos integrantes do tráfico local.
Objetos apreendidos pela Operação de Saturação, contra o tráfico na região de Jaguaré.
Material foi apreendido com jovem no bairro Seac, em Jaguaré Crédito: Divulgação | PCES
A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Jaguaré, com o apoio dos investigadores da Polícia Civil da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, e as diligências começaram no bairro Boa Vista I. Segundo a corporação, policiais foram recebidos pelos criminosos a tiros e revidaram. Os suspeitos conseguiram fugir.
“Na oportunidade foram apreendidos dinheiro, uma bucha de substância que aparenta ser maconha, um dichavador (usado para debulhar fumo) e duas camisas com fotos dos integrantes do tráfico de drogas local”, contou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos.
Operação de Saturação, com objetivo de combater o tráfico em Jaguaré, terminou com dois presos na quarta (8) Crédito: Divulgação | PCES
Ainda no bairro Boa Vista I, próximo a uma residência, foi encontrado um pé de uma substância aparentando ser maconha, além de quatro rojões, material para embalo de drogas e 68 pedras de uma substância que aparentava ser crack, segundo a polícia. Não havia suspeitos no local e ninguém foi preso.
Material apreendido no bairro Boa Vista I, em Jaguaré, durante a operação Crédito: Divulgação | PCES
Após as ações em Boa Vista I, os policiais se dirigiram ao bairro Seac, em Jaguaré, onde um jovem de 18 anos foi flagrado com um revólver calibre 38 — sem numeração e carregado com 6 munições — e uma bucha de maconha. Também foi localizado o homem de 25 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Os dois foram presos e materiais, apreendidos.

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