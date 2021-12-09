Operação policial tem confronto e dois suspeitos presos em Jaguaré

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, dois jovens — de 18 e 25 anos — foram presos nesta quarta-feira (8) durante a Operação de Saturação, da Polícia Civil, no bairro Seac, em Jaguaré, no Norte do Estado. Durante a ação, os policiais apreenderam dinheiro, drogas e camisas com fotos dos integrantes do tráfico local.
A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Jaguaré, com o apoio dos investigadores da Polícia Civil da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, e as diligências começaram no bairro Boa Vista I. Segundo a corporação, policiais foram recebidos pelos criminosos a tiros e revidaram. Os suspeitos conseguiram fugir.
“Na oportunidade foram apreendidos dinheiro, uma bucha de substância que aparenta ser maconha, um dichavador (usado para debulhar fumo) e duas camisas com fotos dos integrantes do tráfico de drogas local”, contou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos.
Ainda no bairro Boa Vista I, próximo a uma residência, foi encontrado um pé de uma substância aparentando ser maconha, além de quatro rojões, material para embalo de drogas e 68 pedras de uma substância que aparentava ser crack, segundo a polícia. Não havia suspeitos no local e ninguém foi preso.
Após as ações em Boa Vista I, os policiais se dirigiram ao bairro Seac, em Jaguaré, onde um jovem de 18 anos foi flagrado com um revólver calibre 38 — sem numeração e carregado com 6 munições — e uma bucha de maconha. Também foi localizado o homem de 25 anos, que tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Os dois foram presos e materiais, apreendidos.