Operação policial tem confronto e dois suspeitos presos em Jaguaré

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, dois jovens — de 18 e 25 anos — foram presos nesta quarta-feira (8) durante a Operação de Saturação, da Polícia Civil , no bairro Seac, em Jaguaré , no Norte do Estado. Durante a ação, os policiais apreenderam dinheiro, drogas e camisas com fotos dos integrantes do tráfico local.

Material foi apreendido com jovem no bairro Seac, em Jaguaré Crédito: Divulgação | PCES

A operação foi realizada pela equipe da Delegacia de Jaguaré, com o apoio dos investigadores da Polícia Civil da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, e as diligências começaram no bairro Boa Vista I. Segundo a corporação, policiais foram recebidos pelos criminosos a tiros e revidaram. Os suspeitos conseguiram fugir.

“Na oportunidade foram apreendidos dinheiro, uma bucha de substância que aparenta ser maconha, um dichavador (usado para debulhar fumo) e duas camisas com fotos dos integrantes do tráfico de drogas local”, contou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché dos Santos.

Operação de Saturação, com objetivo de combater o tráfico em Jaguaré, terminou com dois presos na quarta (8) Crédito: Divulgação | PCES

Ainda no bairro Boa Vista I, próximo a uma residência, foi encontrado um pé de uma substância aparentando ser maconha, além de quatro rojões, material para embalo de drogas e 68 pedras de uma substância que aparentava ser crack, segundo a polícia. Não havia suspeitos no local e ninguém foi preso.

Material apreendido no bairro Boa Vista I, em Jaguaré, durante a operação Crédito: Divulgação | PCES