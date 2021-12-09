Mais um detento foge de presídio no Xuri, mas é recapturado em ônibus

APÓS FUGA DE 21 DETENTOS, 15 SEGUEM FORAGIDOS
Os 15 presos que ainda estão foragidos
- Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.
- Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.
- Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas.
- Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.
- Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.
- Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.
- Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.
- Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.
- Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.
- Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio
- Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.
- Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.
- Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.
- Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.
- Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.