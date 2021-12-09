Mais um detento foge de presídio no Xuri, mas é recapturado em ônibus

- Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.

- Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.

- Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas.

- Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.

- Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.

- Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.

- Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.

- Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.

- Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.

- Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio

- Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.

- Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.

- Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.

- Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.

- Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.