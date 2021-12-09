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Em Vila Velha

Mais um detento foge de presídio no Xuri, mas é recapturado em ônibus

Pedro Henrique Braga de Freitas Santos, de 24 anos, furtou peças de roupa para tentar driblar policiais e conseguir fugir. Ele disse à polícia que queria passar o fim de ano em casa
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 dez 2021 às 19:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 19:36

Mais uma fuga  de preso foi registrada no Complexo de Xuri, em Vila Velha. Após fugir da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, o detento Pedro Henrique Braga de Freitas Santos, de 24 anos, foi recapturado dentro de um ônibus do Sistema Transcol, da linha Terminal de Itaparica - Xuri, próximo ao ponto final, em ação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (9).
vila velha
Pedro Henrique Braga de Freitas Santos fugiu do Coplexo de Xuri e foi recapturado Crédito: Divulgação | PMES
Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, Pedro Henrique é considerado perigoso pela polícia e tem passagens por latrocínio (roubo seguido de morte), tráfico de drogas e porte ilegal de armas.
Após fugir do presídio, o detento invadiu uma fazenda da região de Xuri, em Vila Velha, e furtou peças de roupa para tentar driblar policiais e conseguir fugir. Segundo a PM, ele deixou para trás um uniforme que usa no presídio e acabou sendo recapturado em seguida, dentro de um ônibus do Transcol ainda próximo ao presídio.
Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Wender, da Polícia Militar, relatou que o homem foi abordado e disse não estar com os documentos pessoais. “Após fazermos várias perguntas e ele dizer não estar com os documentos, suspeitamos e o conduzimos ao presídio. Lá, constatamos que ele teria fugido um pouco antes da abordagem. Em contato com a Sejus (Secretaria de Estado da Justiça), ele informou que se juntou a alguns alunos que iriam fazer cursos e conseguiu fugir. Depois, entrou em fazendas e trocou a roupa. Para nós, ele contou que queria passar as festas de fim de ano em casa”, disse.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, o detento foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido e, em seguida, foi encaminhado de volta para a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha. Pedro Henrique não faz parte dos 21 foragidos registrados na semana passada — dos quais apenas seis foram recapturados.

APÓS FUGA DE 21 DETENTOS, 15 SEGUEM FORAGIDOS

Vinte e um detentos escaparam durante banho de sol na Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVVI) no último dia 3. Seis foram recapturados até o momento.

Os 15 presos que ainda estão foragidos

- Bruno Oliveira Santos: estava preso desde janeiro de 2019 por tráfico de drogas.
- Bryan Lirio Deolindo: estava preso desde julho de 2017 por porte ilegal de arma de fogo.
- Diego Afonso Marques de Carvalho: estava preso desde março de 2017 por associação criminosa e tráfico de drogas. 
- Douglas Almeida Cruz: estava preso desde janeiro de 2019 por furto.
- Edgar Gonçalves Firmino: estava preso desde agosto de 2019 por assalto.
- Eduardo Bonfim Meireles: estava preso desde novembro de 2016 por homicídio qualificado.
- Fabio Soares de Andrade: estava preso desde abril de 2015 por tráfico de drogas.
- Jhonatan Ramos Pereira: estava preso desde novembro de 2018 por homicídio.
- Marlon Pimenta Silva: estava preso desde dezembro de 2019 por assalto.
- Maurício Carvalho de Araújo: estava preso desde março de 2010 por homicídio
- Maycon Ventura Pereira: estava preso desde janeiro de 2015 por tráfico de drogas e associação criminosa.
- Maysson Santos Souto: estava preso desde dezembro de 2016 por homicídio qualificado.
- Tamerson Damião Messias Barbosa: estava preso desde agosto de 2020 por tráfico de drogas.
- Vandeildo Dias Santos: estava preso desde novembro de 2014 por homicídio qualificado.
- Wendel Silva Farias: estava preso desde maio de 2019 por tráfico de drogas.

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