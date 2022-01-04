Assaltantes fazem família refém e estupram adolescente em Itaguaçu

Quartos da casa foram revirados por bandidos durante assalto em Itaguaçu Crédito: Wando Fagundes

Três assaltantes invadiram uma casa e mantiveram uma família refém na noite de segunda-feira (3), em Itaguaçu , no Noroeste do Espírito Santo. Oito pessoas foram vítimas dos indivíduos: um casal de idosos, dois homens, uma mulher, duas crianças — de 8 e 10 anos — e uma adolescente de 15 anos, que precisou ser encaminhada para um hospital no município. Segundo a Polícia Militar , a médica de plantão informou que a jovem foi vítima de abuso sexual. Os criminosos fugiram do local levando um carro, uma moto e cerca de R$ 200.

A idosa, umas das vítimas do assalto, relatou à repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, como foi a ação dos criminosos. Segundo ela, os homens encapuzados e armados chegaram por volta das 21 horas.

“Eu estava assistindo televisão no sofá e meu marido estava sentado no chão, quando os três (assaltantes) entraram arrombando a porta e, com a arma apontada para nós, foram pedindo dinheiro e revirando a casa”, disse a idosa.

Na casa, estavam ela, o marido, o filho de 34 anos, e duas netas do casal — uma criança e a adolescente de 15 anos. Os bandidos também invadiram outra casa, onde estavam três pessoas. “Meu genro, minha filha e minha neta, que moram na outra casa, também foram feitos reféns. Eles amarraram todo mundo e nos deixaram ali”, contou.

A família permaneceu em cárcere privado por cerca de três horas. A idosa relatou que os bandidos estavam agressivos e ameaçavam a família o tempo todo. “Eles riam e faziam chacota. Pisavam em cima da cabeça do meu genro, perguntavam se ele tinha dinheiro e se tinha arma. Eles estavam bem violentos e faziam ameaças, diziam que nos matariam”.

"Pensei que morreríamos vendo minha filha, meu marido e minha neta naquela situação. Achei que todo mundo iria morrer deitado naquele chão. Minha vida agora é só chorar. Não como e não durmo, só choro." X. - Idosa vítima do assalto

Depois que os bandidos fugiram do local, a família ainda permaneceu amarrada, com medo. “Antes de sair, um deles falou: ‘Nós vamos embora, mas se vocês chamarem a polícia, voltamos e matamos todo mundo’", disse a idosa. Quando perceberam que os indivíduos não retornaram, as vítimas conseguiram se soltar e pedir socorro.

Segundo a PM, ao chegarem no local do crime, os policiais se depararam com um veículo e, no interior dele, estavam o pai e a adolescente, que depois foram encaminhados ao hospital. Na residência, os militares encontraram o casal de idosos.

A Polícia Militar informou que realizou buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado. Além de dinheiro, segundo as vítimas, os assaltantes levaram carnes que estavam armazenadas na residência.

Casa foi revirada por assaltantes em Itaguaçu