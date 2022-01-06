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Em Vitória

Vídeo: traficantes ostentam armas e acirram disputa no Morro do Romão

Fontes que não quiseram se identificar contaram que a facção que tinha o controle do tráfico no bairro teve que deixar a localidade e se uniu aos traficantes do Bairro da Penha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2022 às 13:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 13:20

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram traficantes ostentando armas no Morro do Romão, em Vitória, próximo à região central da Capital. As imagens foram obtidas pela reportagem da TV Gazeta e mostram o acirramento na disputa de criminosos pelo tráfico de drogas no local.
Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, existe a suspeita de que o tiroteio na região, registrado por moradores do Centro de Vitória na quarta-feira, seja entre gangues rivais do próprio Morro do Romão. Veja vídeo:
Fontes que não quiseram se identificar contaram à reportagem que a facção que tinha o controle do bairro teve que deixar a localidade e se uniu aos traficantes do Bairro da Penha. Os tiroteios estariam ocorrendo pela tentativa do grupo de retomar o controle do Romão.
Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram traficantes ostentando armas no morro. Pelo que os próprios criminosos dizem, é possível entender que o material foi abandonado durante a fuga, em uma tentativa frustrada de retomada do local.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por nota, a Polícia Civil informou que todas as movimentações de organizações criminosas realizadas na Grande Vitória são monitoradas e investigadas com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat).
“Já foram diversas operações realizadas, sendo as mais recentes delas a Sicário I e II, que colocaram na cadeia importantes lideranças do crime da capital e segue em andamento, ainda sob sigilo, mirando novos alvos que possam surgir dentro da dinâmica do crime organizado”, evidenciou o texto.
A corporação ressaltou que o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. “O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento”, garantiu a Polícia Civil.
*Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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