Casal é abordado por trio e rapaz acaba executado com 25 tiros em Linhares

Em nota, a A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.