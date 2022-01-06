Casal é abordado por trio e rapaz acaba executado com 25 tiros em Linhares
Um jovem de 18 anos foi assassinado com mais de 20 tiros na madrugada desta quinta-feira (6) no meio de uma rua no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma testemunha relatou para a Polícia Militar que a vítima estaria voltando para casa a pé, acompanhada pela esposa, por volta das 2h, quando três suspeitos armados surgiram de moto e cercaram o casal. Na sequência eles abriram fogo.
A pessoa ainda relatou à PM que os indivíduos chegaram e disseram para a mulher correr porque ela está grávida. Depois, eles atiraram contra o rapaz. Segundo a perícia da Polícia Civil, o jovem sofreu 25 perfurações na cabeça e nas costas. No bolso dele foram encontradas cinco pedras de crack. A droga, as cápsulas e os projéteis foram recolhidos no local.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, já se deparou com a vítima caída e o óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.
POLÍCIA CIVIL
Em nota, a A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.