Veículo com placas diferentes e material encontrado no interior da caminhonete Crédito: Divulgação/PRF

Your browser does not support the audio element. Motorista é detido com arma em caminhonete com placas diferentes em Linhares

As placas são de dois veículos que pertencem ao condutor. Ele alegou que, por conta da chuva e poças de lama, perdeu as placas dianteiras dos carros na fazenda onde trabalha. Um funcionário dele achou as placas, mas inverteu na hora de recolocá-las.

A PRF identificou que o homem já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma e, por isso, revistou a caminhonete. No compartimento abaixo do banco do condutor foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma delas deflagrada. Em uma sacola no assento traseiro haviam várias munições, 34 intactas e 59 cartuchos deflagrados, além do dinheiro.

O homem informou que a arma era dele e que havia comprado em Linhares. Disse aos agentes que sempre carrega quantias de dinheiro e já sofreu tentativas de assalto e usa o revólver para tentar se proteger. Ele confirmou que foi preso por porte ilegal de arma em 2020. A PRF encaminhou o homem para o DPJ de Linhares, para as providências cabíveis.

PAGOU FIANÇA

A Polícia Civil, em nota, informou que o suspeito, 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.