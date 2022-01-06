Motorista é detido com arma em caminhonete com placas diferentes em Linhares
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo com duas placas diferentes que andava pela BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Os agentes verificaram que o motorista tinha histórico criminal e em buscas na caminhonete, um Volkswagen Amarok branco, encontraram um revólver, várias munições e ainda R$ 5.280 em espécie. O homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares.
As placas são de dois veículos que pertencem ao condutor. Ele alegou que, por conta da chuva e poças de lama, perdeu as placas dianteiras dos carros na fazenda onde trabalha. Um funcionário dele achou as placas, mas inverteu na hora de recolocá-las.
A PRF identificou que o homem já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma e, por isso, revistou a caminhonete. No compartimento abaixo do banco do condutor foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma delas deflagrada. Em uma sacola no assento traseiro haviam várias munições, 34 intactas e 59 cartuchos deflagrados, além do dinheiro.
O homem informou que a arma era dele e que havia comprado em Linhares. Disse aos agentes que sempre carrega quantias de dinheiro e já sofreu tentativas de assalto e usa o revólver para tentar se proteger. Ele confirmou que foi preso por porte ilegal de arma em 2020. A PRF encaminhou o homem para o DPJ de Linhares, para as providências cabíveis.
PAGOU FIANÇA
A Polícia Civil, em nota, informou que o suspeito, 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
*Com informações da PRF