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Motorista é detido com arma em caminhonete com placas diferentes em Linhares

O homem já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma. Desta vez, os agentes da PRF revistaram o veículo e encontraram um revólver, munições e dinheiro em espécie
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

06 jan 2022 às 09:56

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 09:56

Veículo com placas diferentes e material encontrado no interior da caminhonete
Veículo com placas diferentes e material encontrado no interior da caminhonete Crédito: Divulgação/PRF
Motorista é detido com arma em caminhonete com placas diferentes em Linhares
Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo com duas placas diferentes que andava pela BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (6). Os agentes verificaram que o motorista tinha histórico criminal e em buscas na caminhonete, um Volkswagen Amarok branco, encontraram um revólver, várias munições e ainda R$ 5.280 em espécie. O homem foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares.
As placas são de dois veículos que pertencem ao condutor. Ele alegou que, por conta da chuva e poças de lama, perdeu as placas dianteiras dos carros na fazenda onde trabalha. Um funcionário dele achou as placas, mas inverteu na hora de recolocá-las.
A PRF identificou que o homem já havia sido preso anteriormente por porte ilegal de arma e, por isso, revistou a caminhonete. No compartimento abaixo do banco do condutor foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições, sendo uma delas deflagrada. Em uma sacola no assento traseiro haviam várias munições, 34 intactas e 59 cartuchos deflagrados, além do dinheiro.
O homem informou que a arma era dele e que havia comprado em Linhares. Disse aos agentes que sempre carrega quantias de dinheiro e já sofreu tentativas de assalto e usa o revólver para tentar se proteger. Ele confirmou que foi preso por porte ilegal de arma em 2020. A PRF encaminhou o homem para o DPJ de Linhares, para as providências cabíveis.

PAGOU FIANÇA

A Polícia Civil, em nota, informou que o suspeito, 35 anos, conduzido à Delegacia Regional de Linhares, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após pagar a fiança arbitrada pelo delegado de plantão.
*Com informações da PRF

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