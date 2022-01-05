Covid-19: Linhares passa Cachoeiro e é 5ª cidade do ES com mais casos

Nos últimos meses, Cachoeiro de Itapemirim vinha aparecendo como a cidade do interior do Estado com mais casos de coronavírus. Agora, antes de Linhares, na lista de municípios com mais infectados pela Covid-19 estão Serra, com 80.143 pessoas que contraíram a doença. Na sequência, aparece Vila Velha (79.682), seguida por Vitória (69.333) e Cariacica (48.487).

No ranking dos bairros de Linhares com mais casos de coronavírus, aparecem no topo Interlagos (4.079) e Aviso (2.099). O município está há dois dias sem registro de mortes pela doença, mas a doença já tirou a vida de 451 pessoas do município desde o início da pandemia. O número de curados chegou a 30.470, segundo os dados do Painel Covid-19. A taxa de letalidade da doença da cidade está em 1,4%.