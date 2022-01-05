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Região Norte

Covid-19: Linhares passa Cachoeiro e é 5ª cidade do ES com mais casos

Com 31.219 casos confirmados, Linhares é a cidade fora da Grande Vitória que registrou mais casos de coronavírus durante a pandemia, segundo Painel Covid-19 desta quarta (5)
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2022 às 19:27

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:27

O município de Linhares, passou Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e é o município fora da Grande Vitória que registrou mais casos de coronavírus durante a pandemia, segundo atualização no Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (5). A cidade do Norte do Estado agora ocupa a quinta posição no ranking de municípios com mais infecções pela doença, com 31.219 casos confirmados. 
Nos últimos meses, Cachoeiro de Itapemirim vinha aparecendo como a cidade do interior do Estado com mais casos de coronavírus. Agora, antes de Linhares, na lista de municípios com mais infectados pela Covid-19 estão Serra, com 80.143 pessoas que contraíram a doença. Na sequência, aparece Vila Velha (79.682), seguida por Vitória (69.333) e Cariacica (48.487).
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares
Covid-19: Testes para detectar o novo coronavírus em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares
No ranking dos bairros de Linhares com mais casos de coronavírus, aparecem no topo Interlagos (4.079) e Aviso (2.099). O município está há dois dias sem registro de mortes pela doença, mas a doença já tirou a vida de 451 pessoas do município desde o início da pandemia. O número de curados chegou a 30.470, segundo os dados do Painel Covid-19. A taxa de letalidade da doença da cidade está em 1,4%.
Prefeitura de Linhares foi procurada pela reportagem de A Gazeta para se pronunciar sobre o assunto e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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