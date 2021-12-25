Suspeitos de matar jovem andando de bicicleta em Linhares são detidos

De acordo com a Polícia Civil, o primeiro suspeito a atirar em Lucas foi identificado como Edson Gabriel Souza, de 18 anos. Ele era considerado foragido desde a última quarta-feira e a prisão foi feita pela polícia nesta sexta-feira (24), em Linhares.

O jovem foi encaminhado ao sistema prisional. O menor, de 16 anos, também acusado de ter participação no crime, foi apreendido pela PM na última quinta-feira, em Aracruz. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Veja abaixo o vídeo do momento do crime.