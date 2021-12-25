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Norte do ES

Suspeitos de matar jovem andando de bicicleta em Linhares são detidos

Segundo a polícia, um homem de 18 anos, o primeiro a atirar contra a vítima, foi preso em Linhares. O outro suspeito, menor de idade, foi apreendido em Aracruz

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 12:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 dez 2021 às 12:08
Homem de bicicleta é baleado em cruzamento de Linhares
Homem de bicicleta é baleado em cruzamento de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Civil confirmou na manhã deste sábado (25) que prendeu um homem de 18 anos e apreendeu um menor de 16 anos suspeitos de um homicídio em Linhares. O crime aconteceu na última segunda-feira (20), quando o jovem Lucas Aires Afonso, de 19 anos, foi baleado no meio da rua enquanto andava de bicicleta, no bairro Novo Horizonte.
De acordo com a Polícia Civil, o primeiro suspeito a atirar em Lucas foi identificado como Edson Gabriel Souza, de 18 anos. Ele era considerado foragido desde a última quarta-feira e a prisão foi feita pela polícia nesta sexta-feira (24), em Linhares.
O jovem foi encaminhado ao sistema prisional. O menor, de 16 anos, também acusado de ter participação no crime, foi apreendido pela PM na última quinta-feira, em Aracruz. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Veja abaixo o vídeo do momento do crime
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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