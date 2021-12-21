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Bairro Novo Horizonte

Homem de bicicleta é baleado em cruzamento de Linhares

Vítima contou a policiais militares que saía do trabalho para almoçar quando foi baleada; não há informações sobre a motivação do crime
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2021 às 21:27

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 21:27

Tiros à luz do dia no meio de um cruzamento assustaram motoristas em Linhares, Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (20) . Câmeras de segurança localizadas no bairro Novo Horizonte flagraram a ação da dupla que atirou na vítima, que estava de bicicleta. Mesmo baleado, o homem tentou fugir. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. 
No hospital, a vítima relatou a policiais militares que estava saindo do trabalho para almoçar e, quando passou próximo a um supermercado, foi surpreendida pelos dois indivíduos armados. Segundo a PM, o homem foi atingido nas costas e no pé direito. Não há informações sobre a motivação do crime. 
Polícia Civil foi acionada pela reportagem da TV Gazeta e informou que investiga o caso, mas até o início da noite ninguém havia sido detido.

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