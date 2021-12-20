Suspeito de encomendar furtos de caminhões no Espírito Santo, um empresário de 52 anos foi preso pela Polícia Federal na madrugada desta segunda-feira (20), no Aeroporto de Vitória. Ele é um dos investigados na Operação Carga Pesada — que visa combater esse tipo de crime no Estado.
Segundo a Polícia Civil, o empresário desmanchava os caminhões furtados e utilizava as peças em outros veículos do mesmo porte. Depois do desmanche e da remontagem ilegal, ele usava os automóveis em uma das frotas de um empreendimento dele, na área comercial.
Empresário encomendava roubo de caminhões para 'renovar' frota no ES
Durante as investigações, um baú modificado — também produto de furto — foi apreendido em um dos galpões do suspeito. Além disso, ficou demonstrado que um caminhão foi desmontado dentro de uma propriedade dele, que fica em Praia Grande, no município de Fundão, na Grande Vitória.
Com o mandado de prisão preventiva cumprido, o empresário foi levado para a sede da Polícia Federal e, depois, transferido para o Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça. O nome do homem não foi divulgado pela polícia.
OPERAÇÃO CARGA PESADA
A Operação Carga Pesada tem como objetivo prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, na revenda e no desmanche de caminhões, em diversos municípios do Espírito Santo. A primeira fase foi deflagrada em março deste ano e a segunda, cerca de três meses depois, em junho.
- Primeira fase: resultou na prisão de 20 pessoas, que furtavam e desmanchavam caminhões na região Serrana do Estado. Além delas, houve a prisão de 25 indivíduos que fazem parte da mesma investigação.
- Segunda fase: resultou na prisão de 11 pessoas na região de Nova Almeida, na Serra, e em Praia Grande, em Fundão. Elas eram especializadas em revenda e desmanche de caminhões na Grande Vitória e no Norte do Estado.