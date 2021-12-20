Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preso no aeroporto

Empresário encomendava roubo de caminhões para 'renovar' frota no ES

Homem de 52 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (20). Ele desmanchava os caminhões e usava as peças em outros veículos do mesmo porte, que utilizava em seu empreendimento
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 dez 2021 às 18:58

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 18:58

Suspeito de encomendar furtos de caminhões no Espírito Santo, um empresário de 52 anos foi preso pela Polícia Federal na madrugada desta segunda-feira (20), no Aeroporto de Vitória. Ele é um dos investigados na Operação Carga Pesada — que visa combater esse tipo de crime no Estado.
Segundo a Polícia Civil, o empresário desmanchava os caminhões furtados e utilizava as peças em outros veículos do mesmo porte. Depois do desmanche e da remontagem ilegal, ele usava os automóveis em uma das frotas de um empreendimento dele, na área comercial.
Fachada do Aeroporto de Vitória
Polícias Civil e Federal trocaram informações para realizarem a prisão do suspeito no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação | Zurich Airport Brasil
Empresário encomendava roubo de caminhões para 'renovar' frota no ES
Durante as investigações, um baú modificado — também produto de furto — foi apreendido em um dos galpões do suspeito. Além disso, ficou demonstrado que um caminhão foi desmontado dentro de uma propriedade dele, que fica em Praia Grande, no município de Fundão, na Grande Vitória.
Com o mandado de prisão preventiva cumprido, o empresário foi levado para a sede da Polícia Federal e, depois, transferido para o Centro de Triagem de Viana, ficando à disposição da Justiça. O nome do homem não foi divulgado pela polícia.
Complexo Penitenciário de Viana
Complexo Penitenciário de Viana, onde empresário está preso Crédito: Divulgação | Sejus

OPERAÇÃO CARGA PESADA

Operação Carga Pesada tem como objetivo prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, na revenda e no desmanche de caminhões, em diversos municípios do Espírito Santo. A primeira fase foi deflagrada em março deste ano e a segunda, cerca de três meses depois, em junho.
  • Primeira fase: resultou na prisão de 20 pessoas, que furtavam e desmanchavam caminhões na região Serrana do Estado. Além delas, houve a prisão de 25 indivíduos que fazem parte da mesma investigação.
  • Segunda fase: resultou na prisão de 11 pessoas na região de Nova Almeida, na Serra, e em Praia Grande, em Fundão. Elas eram especializadas em revenda e desmanche de caminhões na Grande Vitória e no Norte do Estado.

Veja Também

Líder de quadrilha que rouba caminhões é preso em hospital no ES

Fernando Cabeção foi morto por impor novas regras ao tráfico de drogas

Pai e madrasta são presos por fuga de adolescente do ES com criminoso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Polícia Civil Vitória (ES) Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes
Imagem de destaque
João Fonseca supera francês top 30 e avança em Monte Carlo
Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados