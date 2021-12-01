Líder de quadrilha que rouba caminhões é preso em hospital no ES

Juscelino Hermógenes de Freitas, de 42 anos, foi preso pela prática de roubo de caminhões no ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso, na última sexta-feira (26), pela equipe da Delegacia de Furtos e Veículos (DFRV) no Hospital Jayme Dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra , após ter furtado um caminhão no distrito de Paraju, em Domingos Martins , na Região Serrana, e ter capotado com o veículo na Ponte da Macumba, em Viana , no dia 15 de novembro. O detido é considerado foragido da Justiça e era investigado na Operação Carga Pesada.

Segundo a Polícia Civil, Juscelino Hermógenes de Freitas, de 42 anos, estava cometendo furtos de caminhões, pelo menos, desde 2007, e já havia sido preso outras vezes, acumulando passagens por crimes contra o patrimônio, como roubo, furto e receptação. Em 2020, ele começou a ser investigado pela Operação Carga Pesada, sendo apontado como um dos principais líderes de uma das cinco associações criminosas que atuavam neste tipo de crime no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

“O suspeito furtava em todas as regiões do Espírito Santo e vendia para a Bahia. Ele entrava no caminhão e acionava a ignição ou, às vezes, apenas usava um carro legalizado para levar os comparsas até o local para realizarem os furtos", informou o titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, o delegado Geraldo Peçanha.

Após ter ciência do acidente, a equipe da DFRV começou a realizar uma investigação para localizá-lo. "A equipe recebeu informações de que o suspeito estava em um hospital na Grande Vitória, por conta das lesões sofridas. Após diligências, foi possível encontrá-lo e dar cumprimento do mandado de prisão preventiva dentro do hospital", relatou o titular da Delegacia de Furtos e Veículos, João Paulo Pinto.

Após alta médica, que ocorreu no mesmo dia, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A OPERAÇÃO

Operação Carga Pesada tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, revenda e desmanche de caminhões, em diversos municípios do território capixaba.

A primeira fase da operação foi deflagrada em março deste ano e resultou na prisão de 20 pessoas, que furtavam e desmanchavam caminhões na região das Montanhas Capixabas. Além delas, houve a prisão de outros 25 indivíduos que fazem parte da mesma investigação.