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Líder de quadrilha que rouba caminhões é preso em hospital no ES

Juscelino Hermógenes de Freitas, de 42 anos, estava cometendo furtos de caminhões desde 2007, e já havia sido preso outras vezes. Ele roubava os veículos no ES, Minas Gerais e também na Bahia, segundo a Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2021 às 13:27

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 13:27

Polícia
Juscelino Hermógenes de Freitas, de 42 anos, foi preso pela prática de roubo de caminhões no ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi preso, na última sexta-feira (26), pela equipe da Delegacia de Furtos e Veículos (DFRV) no Hospital Jayme Dos Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, na Serra, após ter furtado um caminhão no distrito de Paraju, em Domingos Martins, na Região Serrana, e ter capotado com o veículo na Ponte da Macumba, em Viana, no dia 15 de novembro. O detido é considerado foragido da Justiça e era investigado na Operação Carga Pesada.
Segundo a Polícia Civil, Juscelino Hermógenes de Freitas, de 42 anos, estava cometendo furtos de caminhões, pelo menos, desde 2007, e já havia sido preso outras vezes, acumulando passagens por crimes contra o patrimônio, como roubo, furto e receptação. Em 2020, ele começou a ser investigado pela Operação Carga Pesada, sendo apontado como um dos principais líderes de uma das cinco associações criminosas que atuavam neste tipo de crime no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.
“O suspeito furtava em todas as regiões do Espírito Santo e vendia para a Bahia. Ele entrava no caminhão e acionava a ignição ou, às vezes, apenas usava um carro legalizado para levar os comparsas até o local para realizarem os furtos", informou o titular da Delegacia de Polícia de Domingos Martins, o delegado Geraldo Peçanha.

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Após ter ciência do acidente, a equipe da DFRV começou a realizar uma investigação para localizá-lo. "A equipe recebeu informações de que o suspeito estava em um hospital na Grande Vitória, por conta das lesões sofridas. Após diligências, foi possível encontrá-lo e dar cumprimento do mandado de prisão preventiva dentro do hospital", relatou o titular da Delegacia de Furtos e Veículos, João Paulo Pinto.
Após alta médica, que ocorreu no mesmo dia, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

A OPERAÇÃO

Operação Carga Pesada tem o objetivo de prender integrantes de grupos criminosos que atuam no furto, revenda e desmanche de caminhões, em diversos municípios do território capixaba.
A primeira fase da operação foi deflagrada em março deste ano e resultou na prisão de 20 pessoas, que furtavam e desmanchavam caminhões na região das Montanhas Capixabas. Além delas, houve a prisão de outros 25 indivíduos que fazem parte da mesma investigação.
Já a segunda fase, foi realizada em junho deste ano, quando foram presas onze pessoas na região de Nova Almeida, na Serra, e em Praia Grande, Fundão. Elas eram especializadas em revenda e desmanches de caminhões na Grande Vitória e no norte do Estado.

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